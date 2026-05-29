¿Sabías que hubo un robo en la Casa del Mono de Cáceres en los años 80?

El 15 de febrero de 1980 se produjo una de las noticias más sobresalientes del año, la detención de Luciano Moreno, José Antonio Cortés y Juan Bozano como presuntos autores materiales del robo cometido meses antes en el Museo de la Casa del Mono.

El asalto al museo había despertado una enorme expectación tanto por el valor histórico de las piezas sustraídas como por el simbolismo del propio edificio, conocido popularmente como la Casa del Mono. El inmueble, convertido con el paso de los años en uno de los espacios culturales más singulares de la localidad, había nacido originalmente como una residencia privada cuya peculiar identidad terminó marcando para siempre su historia y su nombre.

La historia detrás de un edificio emblemático

La Casa del Mono debía su denominación a la figura decorativa de un mono que presidía parte de la fachada y que, con el tiempo, se convirtió en uno de los elementos más reconocibles del edificio. A su alrededor crecieron historias populares y anécdotas transmitidas de generación en generación, hasta consolidar la vivienda como un lugar emblemático dentro del patrimonio urbano. Décadas después, el edificio fue adaptado para albergar un museo que reunía objetos históricos y piezas de valor artístico vinculadas a la memoria local.

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Meses de investigación y un giro decisivo

El robo perpetrado en mayo de 1979 supuso un duro golpe para la institución. Durante meses, la investigación mantuvo en vilo a vecinos y autoridades, mientras aumentaban las especulaciones sobre el destino de los objetos desaparecidos y sobre la identidad de los responsables. La ausencia de pistas concluyentes alimentó todavía más la repercusión pública del caso. La situación dio un giro el 15 de febrero de 1980, cuando las fuerzas de seguridad anunciaron la detención de Luciano Moreno, José Antonio Cortés y Juan Bozano como presuntos autores materiales del robo. La noticia ocupó rápidamente la atención pública y fue interpretada como un avance decisivo en uno de los episodios delictivos más comentados de aquellos años. Con aquellas detenciones, las autoridades confiaban en esclarecer por completo lo sucedido en el Museo de la Casa del Mono y recuperar parte del patrimonio desaparecido, mientras la ciudad seguía pendiente de la evolución de un caso que había marcado la actualidad desde el año anterior.