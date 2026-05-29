Tana Rivera, en Cáceres viendo torear a su amor Roca Rey

Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo, nieta de la duquesa De Alba, está siendo una de las grandes protagonistas de la feria De San Fernando de Cáceres. La hija del también torero Fran Rivera e igualmente nieta de la malograda Carmina Ordóñez, ha ocupado el tendido 3 para contemplar de cerca la faena del diestro Roca Rey, con quien mantiene una relación sentimental.

Roca Rey es la gran figura de la feria de Mayo en su primera faena junto a Juan Ortega y Marco Pérez.

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La Era de los Mártires está viviendo una tarde histórica en presencia del alcalde de la ciudad de Cáceres, Rafa Mateos, que ocupa el palco, y del empresario de la plaza, José María Garzón, de la empresa Lances de Futuro, que gestiona el coso cacereño y que esta tarde está volviendo a hacer historia.