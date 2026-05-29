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Más que tapas en esta terraza de Cáceres: Soberano, Anís del Mono y Calisay

El establecimiento, ubicado en una pequeña plaza de la calle San Pedro de Alcántara, ofrece una variada carta de desayunos, bocadillos y aperitivos a precios competitivos

Vídeo | Así es la plazoleta de San Pedro de Alcántara en Cáceres

Vídeo | Así es la plazoleta de San Pedro de Alcántara en Cáceres

El Periódico Extremadura

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La calle San Pedro de Alcántara, referente comercial de Cáceres tiene una pequeña plaza a la altura de los números 7 y 7A en la que hoy se detiene El Periódico Extremadura, que hace parada en uno de los bares ya tradicionales de la zona en el que, por cierto, suele acudir a desayunar el alcalde, Rafa Mateos. Se llama Más que Tapas, y es un lugar de sabor popular y castiza decoración que tiene una clientela fiel y un buen servicio.

Entre los productos de su variada carta, Más que Tapas cuenta con tostadas de tomate, de York, carne, ibéricas, bacon y queso, perritos, churros, migas y migas con huevo. También incluye una referencia a tarta helada, en una lista que combina el desayuno, el tentempié y la merienda. Los precios sitúan algunas de sus propuestas gastronómicas en una horquilla muy de bar tradicional. Desde importes de 1,40 euros en barra y 1,60 euros en terraza para algunas tostadas, mientras que otras elaboraciones suben hasta el entorno de los 2 euros, los 2,80 euros o los 3 euros, según el producto y el lugar de consumo. Las migas con huevo figuran entre las opciones más consistentes de esa parte de la carta, con un precio que se mueve en torno a los 3 euros.

La carta incluye además un apartado de bocadillos, donde destacan el de queso, empanadilla, salchichón, patatas, chorizo y otros productos similares. También aparecen patatas como opción independiente, con precios que rondan el 1,50 euro en barra y algo más en terraza. En el apartado de aperitivos figuran clásicos como el vermú rojo, el Martini, el Cinzano, el vermú blanco, el bitter Cinzano y el mosto de uva sin alcohol. Algunos precios visibles se sitúan entre los 1,60 euros y los 2,70 euros en barra, con incrementos en terraza que llevan varios productos a los 3 euros.

Más que Tapas también recoge en su lista zumos enlatados, zumos naturales, colas y similares, horchata, refrescos en botellín, manzanilla de Solán, granizado y tónica natural.Hay precios entre 1,60 euros, 2 euros, 2,80 euros y 3 euros, dependiendo de la bebida y de si se toma en barra o en terraza. La carta abre el abanico igualmente a bebidas de sobremesa y copas. Se distinguen referencias a Veterano, Soberano, Centenario y 103, además de licores como anís del Mono, Castellana, Calisay, Triple Seco, Licor 43, Benedictine, Cointreau, Gran Marnier, Cacique, Bacardí, Brugal, vodka y tequila. En varios de estos casos, la carta marca precios de 4 euros en barra y 4,40 euros en terraza, mientras que algunas referencias suben a 5 euros o 5,40 euros. Tampoco olvida las ginebras, whiskies, combinados, vinos y destilaciones, con marcas y precios diferenciados que rondan los 4,40 euros, según la bebida.

Fotogalería | La plazoleta de San Pedro de Alcántara en Cáceres

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Fotogalería | La plazoleta de San Pedro de Alcántara en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Es una pequeña plaza situada justo a la entrada del Colegio de Las Carmelitas, flanqueada por B-Travel y la floristería Azucena, muy recomendable por la calidad de sus plantas y su variedad. En la zona, recoleta donde las haya, se amontonan un gran número de firmas, como Ulecia ArquitecturaABCD Clinic (que es una clínica de neuropsicología logopedia) y Celtik, una academia de preparación de inglés.

Tampoco faltan la clínica de medicina estética Mimai del doctor Duarte) en el número 7A Legal y Fincas (despacho de abogados y administración de fincas), la clínica de psicopedagogía y educación emocional de Carolina Bello, la dermatóloga doctora María Teresa Fernández Fernández, la abogada Margarita Avella García, la representación de Cáceres de la Sociedad General de Autores y Editores, la gestoría García Polo y AHS Soluciones Administrativas.

Seguidamente, en el portal 7, Geno Carballo, de estética, la clínica bucodental del doctor Daniel Castro Carrasco, y los abogados Arturo García Bernabéu, Celestino Sánchez Osorio y Once Láser, que es un centro de depilación. No falta la clínica Kativi Internacional, dedicada a la unidad médica del dolor, la unidad médica de ozonoterapia, la medicina regenerativa, el plasma y factores de crecimiento y la medicina biológica y complementaria.

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