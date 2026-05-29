Más que tapas en esta terraza de Cáceres: Soberano, Anís del Mono y Calisay

La calle San Pedro de Alcántara, referente comercial de Cáceres tiene una pequeña plaza a la altura de los números 7 y 7A en la que hoy se detiene El Periódico Extremadura, que hace parada en uno de los bares ya tradicionales de la zona en el que, por cierto, suele acudir a desayunar el alcalde, Rafa Mateos. Se llama Más que Tapas, y es un lugar de sabor popular y castiza decoración que tiene una clientela fiel y un buen servicio.

Entre los productos de su variada carta, Más que Tapas cuenta con tostadas de tomate, de York, carne, ibéricas, bacon y queso, perritos, churros, migas y migas con huevo. También incluye una referencia a tarta helada, en una lista que combina el desayuno, el tentempié y la merienda. Los precios sitúan algunas de sus propuestas gastronómicas en una horquilla muy de bar tradicional. Desde importes de 1,40 euros en barra y 1,60 euros en terraza para algunas tostadas, mientras que otras elaboraciones suben hasta el entorno de los 2 euros, los 2,80 euros o los 3 euros, según el producto y el lugar de consumo. Las migas con huevo figuran entre las opciones más consistentes de esa parte de la carta, con un precio que se mueve en torno a los 3 euros.

La carta incluye además un apartado de bocadillos, donde destacan el de queso, empanadilla, salchichón, patatas, chorizo y otros productos similares. También aparecen patatas como opción independiente, con precios que rondan el 1,50 euro en barra y algo más en terraza. En el apartado de aperitivos figuran clásicos como el vermú rojo, el Martini, el Cinzano, el vermú blanco, el bitter Cinzano y el mosto de uva sin alcohol. Algunos precios visibles se sitúan entre los 1,60 euros y los 2,70 euros en barra, con incrementos en terraza que llevan varios productos a los 3 euros.

Más que Tapas también recoge en su lista zumos enlatados, zumos naturales, colas y similares, horchata, refrescos en botellín, manzanilla de Solán, granizado y tónica natural.Hay precios entre 1,60 euros, 2 euros, 2,80 euros y 3 euros, dependiendo de la bebida y de si se toma en barra o en terraza. La carta abre el abanico igualmente a bebidas de sobremesa y copas. Se distinguen referencias a Veterano, Soberano, Centenario y 103, además de licores como anís del Mono, Castellana, Calisay, Triple Seco, Licor 43, Benedictine, Cointreau, Gran Marnier, Cacique, Bacardí, Brugal, vodka y tequila. En varios de estos casos, la carta marca precios de 4 euros en barra y 4,40 euros en terraza, mientras que algunas referencias suben a 5 euros o 5,40 euros. Tampoco olvida las ginebras, whiskies, combinados, vinos y destilaciones, con marcas y precios diferenciados que rondan los 4,40 euros, según la bebida.

Fotogalería | La plazoleta de San Pedro de Alcántara en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Es una pequeña plaza situada justo a la entrada del Colegio de Las Carmelitas, flanqueada por B-Travel y la floristería Azucena, muy recomendable por la calidad de sus plantas y su variedad. En la zona, recoleta donde las haya, se amontonan un gran número de firmas, como Ulecia Arquitectura, ABCD Clinic (que es una clínica de neuropsicología logopedia) y Celtik, una academia de preparación de inglés.

Tampoco faltan la clínica de medicina estética Mimai del doctor Duarte) en el número 7A Legal y Fincas (despacho de abogados y administración de fincas), la clínica de psicopedagogía y educación emocional de Carolina Bello, la dermatóloga doctora María Teresa Fernández Fernández, la abogada Margarita Avella García, la representación de Cáceres de la Sociedad General de Autores y Editores, la gestoría García Polo y AHS Soluciones Administrativas.

Seguidamente, en el portal 7, Geno Carballo, de estética, la clínica bucodental del doctor Daniel Castro Carrasco, y los abogados Arturo García Bernabéu, Celestino Sánchez Osorio y Once Láser, que es un centro de depilación. No falta la clínica Kativi Internacional, dedicada a la unidad médica del dolor, la unidad médica de ozonoterapia, la medicina regenerativa, el plasma y factores de crecimiento y la medicina biológica y complementaria.

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Vertical-Xtrem Soluciones en Altura, que se dedican a las rehabilitaciones, reformas y construcciones, los abogados Campón Martínez Pereda, Prosal Promociones y Contratas, Mediolanum, Sboza Arquitectura, y la tienda de moda Única junto a La Tita Ali, que se dedica a la moda infantil, cierran la plazoleta de San Pedro de Alcántara, que es mucho más que tapas.