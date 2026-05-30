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Más de 10.000 cacereños vivieron bajo alerta roja por la falta de agua en 1981

La escasez de agua y las altas temperaturas obligaron a extremar las restricciones y medidas de control en numerosos municipios de la provincia durante el verano de 1981

Plaza Mayor de Cáceres en los años 80.

Plaza Mayor de Cáceres en los años 80. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En julio de 1981, más de 10.000 cacereños residían en núcleos afectados por la declaración de alerta roja debido a la grave insuficiencia de agua para el consumo humano. La situación, considerada especialmente preocupante, obligó a extremar las medidas de control y abastecimiento ante la escasez de recursos hídricos que sufría parte de la provincia.

Las restricciones marcaron el verano de miles de cacereños

La falta de agua afectaba directamente al día a día de miles de vecinos, que tuvieron que enfrentarse a restricciones y dificultades de suministro en plena época estival, cuando las altas temperaturas agravaban todavía más el problema. En muchas localidades, el abastecimiento se realizaba de manera limitada y bajo estrictas medidas de control para intentar garantizar el consumo básico de la población.

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La sequía acumulada durante meses había provocado un importante descenso en las reservas disponibles, generando preocupación tanto entre los ciudadanos como entre las administraciones. Los ayuntamientos afectados se vieron obligados a pedir prudencia en el consumo y a poner en marcha medidas extraordinarias para evitar que la situación empeorara aún más. La escasez de agua condicionó también la actividad cotidiana de numerosos municipios, que vivieron aquel verano pendientes de la evolución de las reservas y de las decisiones adoptadas por las autoridades para intentar garantizar el suministro básico a la población.

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