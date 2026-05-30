Agenda cultural
Antonio José, protagonista de una intensa jornada cultural en Cáceres
La ciudad ofrecerá este 30 de mayo una completa programación cultural con conciertos, teatro musical y actividades creativas para todos los públicos
Tres opciones para disfrutar de la ciudad.
Una propuesta participativa para explorar la creatividad y el intercambio artístico
El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear acogerá este 30 de mayo el taller creativo Un turno/cuatro movimientos, una propuesta dirigida a quienes deseen explorar nuevas formas de expresión artística y creación colectiva. La actividad se desarrollará de 13.30 a 17.00 horas en las instalaciones del museo, ubicadas en la calle Pizarro, 8, y ofrecerá a los participantes una experiencia dinámica basada en el intercambio de ideas y la experimentación creativa. El taller forma parte de la programación cultural del centro y busca fomentar la participación del público en espacios de arte contemporáneo a través de metodologías innovadoras y colaborativas.
Conciertos y ferias llenarán de música el Recinto Hípico de Cáceres
El Recinto Hípico de Cáceres acogerá este 30 de mayo una jornada de conciertos y actividades feriales que reunirá a numerosos asistentes en un ambiente festivo y musical. La programación se desarrollará entre las 20.00 y las 22.00 horas y contará con la participación del cantante Antonio José, uno de los artistas destacados del evento. La cita tendrá lugar en la carretera Mérida-Badajoz, s/n, consolidándose como uno de los espacios de referencia para las actividades culturales y de ocio de la ciudad.
La Nave del Duende revive la España de los años 60 con el musical 'Canción de Juventud'
La Nave del Duende acogerá este sábado 30 de mayo, a las 21.00 horas, la representación del teatro musical 'Canción de Juventud', una propuesta dirigida al público mayor de 12 años que promete emoción, humor y recuerdos a ritmo de las canciones más emblemáticas de los años 60. El espectáculo, producido por la compañía extremeña EX3 Producciones, transporta al espectador a una de las décadas más recordadas de la historia reciente de España a través de un recorrido musical lleno de nostalgia y referencias a la memoria colectiva de toda una generación. La obra plantea un viaje emotivo que reivindica que la juventud no depende de la edad, sino de la actitud y la ilusión, combinando interpretación, música y puesta en escena en una experiencia pensada para todos los públicos.
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