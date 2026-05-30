Antonio José, protagonista de una intensa jornada cultural en Cáceres

Tres opciones para disfrutar de la ciudad.

Una propuesta participativa para explorar la creatividad y el intercambio artístico

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear acogerá este 30 de mayo el taller creativo Un turno/cuatro movimientos, una propuesta dirigida a quienes deseen explorar nuevas formas de expresión artística y creación colectiva. La actividad se desarrollará de 13.30 a 17.00 horas en las instalaciones del museo, ubicadas en la calle Pizarro, 8, y ofrecerá a los participantes una experiencia dinámica basada en el intercambio de ideas y la experimentación creativa. El taller forma parte de la programación cultural del centro y busca fomentar la participación del público en espacios de arte contemporáneo a través de metodologías innovadoras y colaborativas.

Conciertos y ferias llenarán de música el Recinto Hípico de Cáceres

El Recinto Hípico de Cáceres acogerá este 30 de mayo una jornada de conciertos y actividades feriales que reunirá a numerosos asistentes en un ambiente festivo y musical. La programación se desarrollará entre las 20.00 y las 22.00 horas y contará con la participación del cantante Antonio José, uno de los artistas destacados del evento. La cita tendrá lugar en la carretera Mérida-Badajoz, s/n, consolidándose como uno de los espacios de referencia para las actividades culturales y de ocio de la ciudad.

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La Nave del Duende revive la España de los años 60 con el musical 'Canción de Juventud'

La Nave del Duende acogerá este sábado 30 de mayo, a las 21.00 horas, la representación del teatro musical 'Canción de Juventud', una propuesta dirigida al público mayor de 12 años que promete emoción, humor y recuerdos a ritmo de las canciones más emblemáticas de los años 60. El espectáculo, producido por la compañía extremeña EX3 Producciones, transporta al espectador a una de las décadas más recordadas de la historia reciente de España a través de un recorrido musical lleno de nostalgia y referencias a la memoria colectiva de toda una generación. La obra plantea un viaje emotivo que reivindica que la juventud no depende de la edad, sino de la actitud y la ilusión, combinando interpretación, música y puesta en escena en una experiencia pensada para todos los públicos.