La Autovía de la Esperanza posiciona las playas del centro de Portugal a 2,5 horas de Cáceres y a menos de 5 horas de Madrid

La Autovía de la Esperanza volvió a sonar esta semana en Lisboa como una reivindicación extremeña y portuguesa a la vez. La Alianza Territorial Europea (ATE) Norte de Extremadura y Beira Baixa se reunió con los tres principales grupos parlamentarios de la Asamblea de la República de Portugal para reclamar fechas, calendario y presupuesto para la IC31, la vía llamada a completar la conexión entre Castelo Branco y Monfortinho y a enlazar con la EX-A1 en la parte española.

El portavoz de ATE, Francisco Martín, trasladó a los diputados portugueses una petición directa: "Señorías, queremos que nos digan la verdad, ¿van a construir los 52 kilómetros de la IC31 desde Castelo Branco a Monfortinho?". La alianza reclama que la infraestructura pueda estar finalizada a finales de 2029, antes del Mundial de Fútbol que organizarán España, Portugal y Marruecos.

La reivindicación afecta de lleno a Extremadura. La finalización de los 72 kilómetros pendientes entre Moraleja y Castelo Branco permitiría, según ATE, mejorar la conexión del norte cacereño con Portugal, acercar las playas del centro portugués y reducir los costes de transporte de mercancías para las empresas de la provincia de Cáceres.

En la reunión con el Grupo Parlamentario del Partido Social Demócrata (PSD), que cuenta con 89 escaños, ATE asegura que se trasladó el compromiso del Gobierno del primer ministro Luis Montenegro de construir la IC31. Según la nota difundida por la alianza, los representantes del PSD señalaron que el proyecto está en fase de estudios y proyectos, aunque no aportaron fechas de inicio ni de finalización de las obras.

ATE también mantuvo un encuentro con el Grupo Parlamentario Chega, con 60 diputados. Según la organización, este grupo recordó que el Parlamento portugués ya se había pronunciado a favor de avanzar con la IC31 con perfil de autoestrada y aludió a la declaración de impacto ambiental positiva del primer tramo.

La tercera reunión fue con el Grupo Parlamentario Socialista (PS), con 58 diputados. En ese encuentro participó el diputado Frederico Francisco, que fue secretario de Estado de Infraestructuras con el Gobierno socialista. Según ATE, el parlamentario trasladó que el primer tramo de la IC31, entre la A23 junto a Alcains y el cruce de la EN 353 y la EM557, con una longitud de 32 kilómetros, podría licitarse por unos 65 millones de euros.

Fotogalería | La Alianza Territorial Europea, en Lisboa para pedir una autovía a Portugal / Cedidas a El Periódico

La alianza sitúa ahora el foco en el próximo debate de los Presupuestos de Portugal para 2027. Ese trámite, previsto para octubre, será para ATE "el momento de la verdad", porque permitiría consignar fondos suficientes para arrancar las obras del primer tramo.

La organización defendió ante los tres grupos parlamentarios que la futura vía debe ser una autovía sin peajes. Ese punto es especialmente sensible para los municipios del norte de Extremadura y de la Beira Baixa, que llevan años vinculando la mejora de la conexión con Portugal a una oportunidad de desarrollo económico y no solo a una obra viaria.

El turismo fue uno de los ejes centrales de las reuniones. ATE sostiene que la falta de conectividad en la IC31 y la EX-A1 limita el despegue definitivo del turismo nacional e internacional en la Euroregión EUROACE, integrada por Extremadura, el Centro de Portugal y el Alentejo, con una superficie de 92.000 kilómetros cuadrados.

Según las cifras citadas por la alianza a partir de datos oficiales de los ministerios de Turismo de España y Portugal, este espacio alcanzó en 2025 los 8 millones de turistas, 13 millones de pernoctaciones y 98.000 empleos directos de media anual. ATE calcula que la nueva conexión podría ayudar a sumar un millón más de visitantes al año.

La organización pone el acento en lo que denomina turismo azul: el atractivo del sol y playa del centro de Portugal, unido al agua dulce de las piscinas naturales del norte de Cáceres. Con la Autovía de la Esperanza finalizada, sostiene ATE, las playas del centro portugués quedarían a unas dos horas y media del norte extremeño y Madrid a menos de cinco horas.

Más comercio para Cáceres

La Cámara de Comercio de Cáceres también participó en las reuniones a través de su director de Operaciones, Víctor Gragera, que presentó datos económicos sobre la relación comercial con Portugal. Según esa exposición, Portugal fue en 2025 el principal cliente comercial de Extremadura, con cerca de 910 millones de euros en exportaciones, más del 27% del total regional.

Sin embargo, ese peso no se traslada con la misma intensidad a la provincia de Cáceres. La nota de ATE señala que Cáceres exportó 188 millones de esos 910 millones y que Portugal ocupa únicamente el tercer puesto como destino exportador de la provincia. La explicación que defiende la Cámara es que las empresas cacereñas soportan mayores costes logísticos y peores comunicaciones que otras zonas de la comunidad, en especial frente al eje Badajoz-Elvas.

Entre los sectores que se beneficiarían de una conexión más competitiva, ATE cita el corcho, el tabaco y la agricultura, especialmente la fruta de hueso. También subraya la importancia de acceder de forma más eficiente a los puertos portugueses de Lisboa y Sines, claves para la exportación hacia mercados internacionales.

La alianza sostiene que una conexión eficiente Madrid-Lisboa por el norte de Extremadura y la Beira Baixa podría reducir entre un 15% y un 20% los costes logísticos por trayecto, de acuerdo con estimaciones atribuidas al Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías del Ministerio de Transportes. En términos reales, el ahorro se situaría entre 100 y 150 euros por camión y viaje.

Para el norte cacereño, la reivindicación va más allá del asfalto. ATE presenta la IC31 como una infraestructura capaz de conectar comarcas periféricas, abrir mercados y acercar Portugal a una parte de Extremadura que, pese a tener la frontera a pocos kilómetros, sigue mirando a menudo más lejos para vender sus productos.