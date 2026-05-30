Café americano o con leche a 1,90 con vistas al 'Eroski' de Cáceres

El Centro Comercial Ruta de la Plata de Cáceres, popularmente conocido como El Eroski es un referente indiscutible a la hora del desayuno. Su terraza interior del acceso principal cumple ese papel desde primera hora del día. La zona reúne mesas, hay un ir y venir de clientes, compradores potenciales, funcionarios, trabajadores de fuera del centro y tres establecimientos de hostelería en torno a un espacio amplio, cubierto y con luz natural. Allí conviven Pans and Company, Harry y Hand's, además de otros comercios cercanos como Stradivarius, sin olvidar el Burger King, lo que convierte este acceso en una pequeña plaza interior para desayunar, esperar, quedar o hacer una pausa entre compras.

Uno de los negocios más visibles es el Pans, situado junto a la zona de mesas. Su cartelería plantea una pregunta directa al cliente: "¿Y tú, eres de dulce o salado?". Entre sus ofertas aparecen café con dónut o cruasán por 2,70 euros y café con tostada por 2,50 euros, con suplemento para tostadas con jamón o aguacate.

El local dispone de mesas propias y se integra en la terraza común del acceso, con una estética clara de cafetería de centro comercial: servicio rápido, desayunos sencillos y opciones para quienes buscan tomar algo antes o después de hacer compras.

Frente a él aparece Harry, un establecimiento que llama la atención por su imagen de marca y por una terraza decorada con plantas, mesas y un gran elemento negro con el mensaje "Coffee is the answer". En su carta exterior se anuncian cafés, frappés, milkshakes, smoothies, licuados y zumos.

Entre los precios visibles figuran el espresso a 1,65 euros, el café cortado a 1,75, el café americano o con leche a 1,90 y los frappés, batidos, smoothies y licuados a 4,25 euros. En el interior, una pizarra invita a probar los desayunos con oferta de café y tostada, además de leche vegetal, té matcha y zumo de naranja natural.

Entre ellas se encuentra Hand's, un establecimiento orientado a desayunos, meriendas y consumo rápido.

La carta del local lo identifica como heladería-café bar, con una oferta que va más allá del café de media mañana. En el listado aparecen apartados de cafetería, bollería, cervezas, refrescos, gofres, crepes, helados y bocadillos, una combinación pensada para distintos momentos del día.

Café, bollería y desayunos

La parte de cafetería ocupa un lugar destacado en la carta. El establecimiento ofrece cafés, infusiones y bebidas calientes, además de opciones de bollería para acompañar el desayuno o la merienda. En la terraza interior, este tipo de propuesta encaja con el uso habitual del centro comercial: quedar, esperar, hacer una pausa o tomar algo antes de entrar en las tiendas.

Fotogalería | Desayunar en Cáceres con vistas al 'Eroski' / Miguel Ángel Muñoz

La presencia de mesas en esta zona del Ruta de la Plata refuerza esa función de pequeña plaza cubierta. No se trata solo de un punto de paso, sino de un espacio donde los clientes pueden sentarse con calma en un entorno interior y resguardado.

Uno de los rasgos más llamativos de la carta es la presencia de productos asociados a la merienda y al consumo dulce. Hand's incluye helados, gofres y crepes, una oferta que amplía el perfil del negocio y lo acerca también al público familiar o a quienes buscan algo distinto al desayuno clásico.

Este tipo de carta funciona especialmente bien en centros comerciales, donde conviven clientes que entran a comprar, familias con niños, jóvenes y personas que utilizan la zona como punto de encuentro. La combinación de café, dulce y terraza interior convierte el local en una parada flexible.

Refrescos, cervezas y bocadillos

La carta también recoge bebidas frías, refrescos y cervezas, además de bocadillos. Ese apartado permite que el establecimiento no dependa solo del horario de mañana y pueda responder a consumos rápidos a lo largo del día.

En un centro comercial como el Ruta de la Plata, donde el tránsito se reparte entre compras, restauración y ocio, esta variedad aporta un servicio práctico: desde un café hasta una merienda dulce, pasando por una bebida fría o un bocadillo.

Hand's forma parte de esa hostelería de centro comercial que muchos vecinos utilizan sin necesidad de grandes planes. Es un lugar para desayunar, merendar, esperar a alguien o descansar durante una mañana de compras. De esta forma, el Ruta de la Plata conserva en la memoria cotidiana de Cáceres su antiguo nombre popular y, como diría en su libro el ya fallecido expresidente de la Diputación de Cáceres, Manuel Veiga, al retratarlo como lugar de encuentro: "Eroski, mon amour"