Movilidad urbana
Una colisión en la Cruz de los Caídos mientras la Policía intensifica los controles en el ferial de Cáceres
El suceso se ha producido en una jornada con más presencia policial en los puntos de entrada y salida al recinto ferial, coincidiendo con uno de los días de mayor afluencia
Una incidencia leve de tráfico registrada en la tarde de este sábado ha obligado a intervenir a efectivos de la Policía Local en las inmediaciones de la Cruz de los Caídos, uno de los puntos de mayor tránsito del centro de Cáceres. La colisión siniestro se ha procudido pasadas las 21.00 horas junto a uno de los semáforos de este enclave urbano, aunque por el momento no han trascendido las causas exactas ni tampoco si se han producido daños personales o materiales. Tras el incidente, varios agentes han intervenido en la zona para ordenar la circulación y recabar información sobre lo ocurrido.
Refuerzo policial
El suceso se ha producido en una jornada marcada por el intenso movimiento de personas y vehículos con motivo de uno de los días grandes de la Feria de San Fernando. La afluencia al recinto ferial, el tránsito hacia las zonas de aparcamiento y los desplazamientos habituales por el centro han aumentado la presión sobre algunos puntos de circulación de la ciudad durante la tarde y primeras horas de la noche.
En este contexto, las fuerzas de seguridad mantienen esta jornada controles en los accesos al recinto ferial para reforzar la seguridad, ordenar la entrada y salida de vehículos y agilizar la circulación durante una de las noches de mayor afluencia de las fiestas. Estos dispositivos forman parte del operativo especial desplegado durante el fin de semana, en el que se intensifica la vigilancia en los principales puntos de acceso y en las zonas con mayor concentración de público.
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