Así era la Feria de San Fernando de Cáceres en 1936: cultura, tradición y lazos con Portugal

En un acontecimiento tan tradicional y multitudinario en nuestra ciudad, es justo que realicemos una mirada atrás, y podamos comprobar cómo eran aquellas celebraciones, en las que disfrutaban nuestros antepasados cuando Cáceres estaba a punto de verse involucrada en una tragedia nacional. De esta manera hemos elegido recordar y analizar la Feria de San Fernando de nuestra ciudad, pero la referida al año 1936. Para lo cual hemos podido incorporar a nuestra biblioteca un magnífico programa oficial de aquel año, gracias a una inesperada herencia.

Vayamos paso a paso. De siempre hemos ido guardando programas de Semana Santa, Ferias, San Jorge y de Navidad, realizados por nuestro Ayuntamiento en la segunda mitad del pasado siglo XX, material que nos ha servido para conocer infinidad de detalles de dichas celebraciones, y la importancia que nuestra autoridades municipales o eclesiásticas le prestaban a dichos acontecimientos. Algo en la actualidad inexistente.

La portada de la revista de la Feria de Cáceres en el año 1936. / E. P.

En aquel lejano tiempo, era alcalde de nuestra ciudad, Antonio Blas Canales González (1885-1937), persona muy sensibilizada con todo lo concerniente a la cultura y las tradiciones de Cáceres, prestando siempre su apoyo y colaboración tanto institucional como personal. Nos llama poderosamente la atención que el programa oficial de la Feria de San Fernando, de aquellos años era realizado en los talleres de la Editorial Extremadura, pero sobre todo que observándolo detenidamente era una magnifica revista cultural, que cada año ofrecía al ciudadano además de lo relativo a la propia celebración de la Feria, unos magníficos e interesantes artículos culturales e históricos, que seguramente de otra manera no podrían llegar a las personas interesadas en ello.

Traje de cacereña

En aquella portada aparecía la foto de una bella señorita ataviada con el traje de cacereña, con el pañuelo y mantilla de Torrejoncillo y saya de Coria, se trataba de Teresa Martín Jiménez, hija del entrañable y tenaz investigador local, don Tomás Martín Gil. Y como toda publicación importante iniciaba sus páginas con un magnífico prologo por su entonces director don Antonio Reyes Huertas (1887-1952), iniciándolo así: "Un grupo de jóvenes entusiastas y animosos que honran la profesión periodística en Cáceres—dicho sea con absoluta verdad—repite este año, y con augurios de mayor éxito, a juzgar por las muestras, la ofrenda admirativa a las actividades y valores cacereños, exponiéndolos en una síntesis oportuna y discreta como es la revista anual con motivo de las Ferias de Mayo".

Llamamos a esta revista síntesis de los valores y actividades cacereñas porque en estas páginas están contenidas, a modo de exponente, los valores todos o, al menos, los principales de lo que Cáceres representa intelectualidad, trabajo, industria, comercio, elemento de vida de la población, o valor inmanente de la ciudad misma por la categoría turística de sus monumentos y el prestigio dorado y secular de sus piedras selladas.

Revista

Ya el año pasado esta revista circunstancias de ferias llamó la atención entre los espíritus curiosos y atentos a los atisbos culturales de esta ciudad, de por si tan interesante. Hacía falta además una revista de este género, con propósitos propagandistas, que fuera a la vez vademécum del turista y guía fácil y elemental del visitante de ferias. Y sabemos cuánto se estimó este propósito en tierras propias y extrañas y cuanta fue la solicitud que de esta publicación se hizo por viajeros y extremeñófilos y cuanto influyó la oportunidad de su salida en acercar y estrechar vínculos internacionales, como los de Portugal, y en despertar aficiones turísticas entre los espíritus andariegos que adquirían con la lectura de esta revista los primeros conocimientos del valor atractivo de este relicario de piedras y casas solariegas que es Cáceres.

Y continua un magnífico artículo, titulado: "Hacia un mayor acercamiento con Portugal". Donde se va desgranando minuciosamente todos los motivos y las circunstancias por las que históricamente estamos unidos al país cercano de Portugal, todos los lazos que nos vinculan desde siempre a pesar de la frontera y la estrecha colaboración que se espera que vaya en aumento gracias a eventos como las ferias o cualquier otro tipo de celebraciones o tradiciones. Algo que comenzó a fraguarse ya en el año 1935. Dicho interesante articulo está firmado por don Juan Milán Cebrián, destacado periodista y redactor del Periódico Extremadura.

Páginas culturales

Las páginas culturales de mencionada revista continua con un muy interesante artículo, sin firmar, titulado: "Cáceres y su Provincia", donde en poco más de tres páginas ofrece al lector una detallada visión de todo lo que el turista puede encontrar en nuestra ciudad, además de hacer una rápida oferta de la gran parte de las localidades de la provincia, para todo lo cual hace discretas menciones a las diferentes civilizaciones que se fueron asentando por toda esta amplia tierra. Observamos como entre las diferentes páginas culturales de este folleto, van apareciendo numerosos artículos publicitarios de tiendas y negocios locales, información que nos lleva mentalmente a unos tiempos ya desaparecidos pero entrañables en los que nuestros antepasados vivieron.

Seguimos con las páginas culturales, ahora con el artículo titulado: "Monasterios y Catedrales de Cáceres", su autor Antonio Floriano, director de las excavaciones arqueológicas de Mérida. Magnifico contenido cultural y artístico repartido en cinco páginas, donde se hace referencia a las principales localidades de nuestra provincia. "Prescindamos, claro es, de las cándidas leyendas de Solano de Figueroa (Santos de Cáceres) relegadas hoy por la juiciosa crítica la categoría de curiosidad bibliológica, por la rareza de ejemplares más que por la galanura de la redacción, ni por la realidad del contenido. Ni aún podemos movernos dentro del terreno de las hipótesis, pues solo un dato de escasa ponderación es posible aducir que pudieras ser indicio de brote cristiano en nuestra provincia dentro de los primeros años del siglo V". Así llegamos a un más que interesante artículo titulado: "El traje típico de la provincia", que lo firma Miguel Ángel Orti Belmonte. "Rápidamente, tan rápidamente que es cuestión de diez o doce años a lo más, y el traje típico de los pueblos extremeños ha desaparecido".

Otro traje

Hace este mismo número de años que no se vestía otro traje que el típico, en los pueblos, faltos de vías de comunicación. Son muchas las causas que están contribuyendo a su desaparición entre otras, el mayor precio sobre las telas actuales, el deseo de imitar lo moderno, la falta de cariño de lo propio, etc. Contra esta decadencia solo cabe el crear el día del traje típico local, en fiestas como ferias y carnavales, celebrándose en todos los pueblos de importancia, y procurando hacer desaparecer las prendas exóticas del traje, como el mantón de manila. En Serradilla, se celebró hace años, con premios, el día del traje, con gran éxito. Continuando con tan interesante revista cultural de la Feria de San Fernando del año 1936, tenemos ahora un curioso artículo titulado: "El Palacio de la Coral Cacereña".

Firmado por el ilustre hombre de cultura Tomás Martín Gil. "Lo he dicho en privado a mis amigos de la Masa Coral y ahora quiero repetirlo en público. Cáceres necesita un edificio que sea todo en uno, local social de su orfeón, salón de conciertos y festivales de arte y escuela de música municipal". De esta manera se van detallando diferentes contratiempos que esta Coral local ha sufrido en los últimos años, además de otras agrupaciones venidas de otros lugares, al no tener un lugar apropiado para exponer su arte al público.

Los toros

En el apartado taurino, nos encontramos con un discreto artículo, titulado: "Este año se lidiarán por vez primera en Cáceres los toros de la ganadería de Doña Juliana Calvo". "En la segunda corrida de la Feria de mayo del año actual, se lidiarán, por vez primera, en nuestro coso taurino, ocho magníficos ejemplares de la ganadería de doña Juliana Calvo (antes Albaserrada). Estos toros pastan en los campos de Moraleja (finca Monteviejo), y la fama de la ganadería que nos ocupa está muy extendida por todos los ruedos de España, como corresponde a la bonita lámina, sangre y fiereza de los bichos que cría. Se nota pues entre los aficionados de Cáceres justificada expectación por tal debut".

Finalizando dicha revista/programa de San Fernando, con un extenso artículo con ocho fotografías color sepia, firmado por don Antonio Floriano Cumbreño, cronista de la ciudad, titulado: "Cáceres monumental visto en una hora", lema que personalmente consideramos que durante varias décadas no benefició mucho a nuestra ciudad, ya que como siempre se ha demostrado por diferentes fuentes, para conocer nuestra ciudad histórica o monumental detenidamente es necesario permanecer aquí como mínimo un fin de semana. Incluso hasta más días. Tal y como hemos apuntado este antiguo programa de Feria, es un verdadero documento que aporta a las actuales generaciones muchísima información de un Cáceres, vinculado a su rica historia y magnificas tradiciones. Algo que actualmente no se utiliza por motivos que desconocemos.

Feliz Feria de San Fernando para todos.