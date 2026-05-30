En Frente de Oquendo vive a lo grande su Feria de Día en Cáceres

La Feria de Día tiene ese punto de encuentro que no siempre necesita escenario. A veces basta una calle céntrica, una barra conocida y una manera reconocible de servir. En Cáceres, ese papel lo desempeña estos días Oquendo y su tapería En Frente de Oquendo, que llega a San Fernando con una novedad evidente: ya no mira solo hacia dentro, sino también hacia enfrente. El restaurante fundado en 1998 por el chef Pablo Medrano y Julia Moreno ha consolidado durante años una clientela fiel en la calle Obispo Segura Sáez. Ahora, la apertura de En Frente de Oquendo, tapería-vinoteca situada justo al otro lado, permite al grupo doblar presencia en una de las zonas que mejor encajan con la filosofía de la Feria de Día: entrar, pedir, compartir y seguir.

Los empresarios Raúl Fuentes, José Rodríguez, Paco Piñero, Pedro Piñero y Alberto Latín han conseguido este año llenar la calle de los Obispos con su buen hacer y cientos de personas se han sumado a la fiesta, como los protagonistas de la imagen que acompaña este reportaje que han aprovechado para celebrar el cumpleaños de uno de ellos en armonía y eterna amistad.

La propuesta de Oquendo no se apoya en grandes artificios. Mantiene su línea de cocina vasca, mediterránea y extremeña, con protagonismo del pescado fresco, los ibéricos, los quesos y una vinoteca amplia. En Frente de Oquendo, abierto este año, baja el tono formal y refuerza el tapeo con conservas, encurtidos, ibéricos, quesos de Extremadura, marinados, carpaccios y algunas opciones calientes. Es una apuesta segura.

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Ese formato encaja con una Feria de Día que, más allá del recinto ferial, se vive también en el centro: el primer vino, la tapa antes de comer, el reencuentro con amigos y ese tránsito entre terrazas, barras y sobremesas que forma parte del calendario emocional de la ciudad.

El primer San Fernando de En Frente

Para En Frente de Oquendo, esta es una feria especial. El local afronta su primer San Fernando desde que abrió sus puertas en febrero de 2026 y lo hace con una idea clara: funcionar como prolongación natural de la casa madre, pero con un lenguaje más directo de tapería.

La ubicación ayuda. Oquendo está en el número 2 de Obispo Segura Sáez y En Frente ocupa el número 3. La distancia entre ambos no llega a cambiar de acera, pero sí amplía las posibilidades para quienes buscan algo más informal sin renunciar al sello gastronómico de una marca reconocible en Cáceres.

La Feria de San Fernando llega este año con programación en el recinto ferial, conciertos gratuitos, actividades en distintos puntos de la ciudad y la Feria Agroalimentaria y de Artesanía en el Paseo de Cánovas. En ese mapa festivo, la hostelería del centro vuelve a tener un papel esencial: sostener el ambiente de mediodía y convertir la feria en una celebración que empieza mucho antes de que se enciendan las luces.

Oquendo y En Frente de Oquendo representan precisamente esa otra feria, la que se construye alrededor de una barra. Una feria sin prisa, de copa bien tirada, tapa compartida y conversación larga. La que no aparece siempre en el programa oficial, pero que muchos cacereños reconocen como una parte imprescindible de San Fernando.