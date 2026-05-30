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Suceso

Un hombre de 59 años resulta herido en una colisión entre un coche y una moto en Cáceres

El accidente se ha producido en la Ronda de San Francisco, en torno a las 14.51 horas

Ronda de San Francisco.

Ronda de San Francisco. / EL PERIÓDICO

Carolina León Carvajal

Un varón, de 59 años, ha resultado herido de carácter 'menos grave' en una colisión entre un coche y una moto en la Ronda de San Francisco en Cáceres. El accidente se ha producido este sábado en torno a las 14.51 horas, según los datos aportados por el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencia con base en Cáceres y efectivos en servicio de la Policía Local de la ciudad. El hombre ha sido asistido en el lugar y trasladado posteriormente al Hospital Universitario de Cáceres por policontusiones.

Otros accidentes

No ha sido el único accidente que se ha producido en los últimos días. En la noche de este viernes, tres personas resultaron heridas tras una colisión frontal entre dos turismos en la carretera CC-324, en el punto kilométrico 1,600, dentro del término municipal de Cáceres.

Noticias relacionadas

Los servicios sanitarios asistieron a los tres ocupantes heridos y los trasladaron al Hospital Universitario de Cáceres. Entre los afectados se encuentra un hombre de 76 años, que sufrió policontusiones y fue trasladado en estado grave. También resultaron heridas una mujer de 57 años, con policontusiones de carácter leve, y un hombre de 58 años, con lesiones leves.

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