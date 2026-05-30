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San Fernando 2026

La noche del viernes deja 15 traumatismos y 10 heridas leves en la Feria de Cáceres

El dispositivo preventivo de Cruz Roja ha realizado 37 asistencias durante una jornada de elevada afluencia que ha transcurrido sin incidentes relevantes ni traslados al hospital

Ambiente en las casetas en una nueva jornada de la feria de Cáceres.

Ambiente en las casetas en una nueva jornada de la feria de Cáceres. / Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La Feria de San Fernando de Cáceres ha cerrado la noche del viernes al sábado sin incidentes relevantes y sin traslados al hospital, según el balance facilitado por Cruz Roja Extremadura, que mantiene desplegado estos días un dispositivo preventivo en el recinto ferial. La cobertura sanitaria realizada entre las 18.00 y las 05.00 horas recoge un total de 37 asistencias, todas ellas atendidas y resueltas en el propio puesto por el equipo formado por médico, personal de enfermería y técnicos en emergencias, sin necesidad de derivación a centros hospitalarios.

La noche ha transcurrido dentro de la normalidad propia de una jornada de feria con elevada afluencia. La ficha de servicio de la jornada refleja 15 casos de traumatismos y diez heridas. También se han registrado cuatro episodios de malestar general, una intoxicación, una patología respiratoria, una quemadura y cinco asistencias incluidas en el apartado de otros. No constan en la ficha patologías cardíacas, digestivas ni pérdidas de consciencia, y tampoco se han realizado traslados en ambulancia.

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Un dispositivo reforzado en el recinto ferial

Para esta cobertura, Cruz Roja dispone con una ambulancia tipo B, una ambulancia tipo C, un punto de alerta de primeros auxilios, un vehículo de intervención 4x4, un vehículo de transporte de personal y un módulo de asistencia sanitaria. En el apartado humano, el dispositivo ha estado integrado por personal de coordinación, siete socorristas, diez técnicos o habilitados, dos profesionales de enfermería, un médico y un operador de radio.

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El dispositivo preventivo se mantendrá activo durante las jornadas de mayor afluencia de la feria para atender cualquier incidencia en el recinto y realizar traslados si la situación lo requiere.

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