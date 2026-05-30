Las nuevas fechas que baraja el aeródromo de Cáceres: estaría en 2030 o 2031

El aeródromo de uso restringido de Cáceres vuelve a tomar impulso administrativo, aunque su calendario real sitúa la infraestructura todavía a varios años vista. La Junta de Extremadura ha corregido el pliego técnico del contrato y abrirá un nuevo plazo de 16 días naturales para que las empresas puedan presentar ofertas. El procedimiento regresa así a la normalidad después de resolverse el recurso que había suspendido cautelarmente la licitación, pero el aeródromo difícilmente estaría construido antes de 2030 o 2031.

Carlos Gil

La clave está en que el contrato que ahora se reactiva no corresponde a las obras, sino a la redacción del proyecto constructivo y de la documentación necesaria para autorizar la infraestructura. Ese encargo tiene un presupuesto base de licitación de 225.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 34 meses. Es decir, casi tres años solo para completar la fase técnica previa.

Cuando se adjudique la redacción del proyecto, la empresa contará con 34 meses de plazo

El expediente fue aprobado el 25 de marzo y publicado el 9 de abril. El plazo inicial para presentar ofertas terminaba el 27 de abril, pero quedó suspendido el 23 de abril tras el recurso presentado por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, que cuestionó las titulaciones exigidas al equipo redactor.

Trámite resuelto

Ese trámite ya ha quedado resuelto. La Comisión Jurídica de Extremadura ha estimado parcialmente el recurso y la Junta ha rectificado el apartado afectado del pliego para incorporar expresamente la especialidad de aeropuertos entre los perfiles técnicos admitidos. Donde antes figuraba «Ingeniero Aeronáutico, Graduado en Ingeniería Aeronáutica o equivalente», ahora se incluye también «Ingeniero Técnico Aeronáutico especialidad Aeropuertos» y «Graduado en Ingeniería Aeroespacial especialidad Aeropuertos».

Una vez fiscalizado el expediente, se levantará la suspensión y se publicará el pliego modificado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Desde el día siguiente empezará a contar el nuevo plazo de 16 días naturales, con límite a las 15.00 horas del 18 de junio.

Un horizonte largo

Si la licitación se reactiva de forma inmediata, las ofertas podrían recibirse durante el mes de junio. Después llegará la valoración de propuestas, la adjudicación y la formalización del contrato. En un escenario ágil, el encargo podría comenzar en la segunda mitad de 2026. A partir de ahí empezarán a contar los 34 meses previstos para redactar el proyecto y preparar la documentación ambiental, aeronáutica y urbanística.

Si estuviera listo en 2031, coincidiría con el año en que Cáceres podría ser Capital Cultural

Con esa cuenta, el proyecto constructivo no estaría terminado hasta mediados de 2029. Y ese no sería todavía el final del recorrido. Después habría que completar las autorizaciones, aprobar la documentación, licitar las obras, adjudicarlas y ejecutarlas sobre el terreno. Por eso, aunque el expediente vuelve a avanzar, la infraestructura no sería una realidad inmediata hasta, al menos, 2031. Coincidiría con la posible Capitalidad Cultural Europea para la ciudad.

El futuro aeródromo se proyecta al oeste del núcleo urbano de Cáceres, en la zona conocida como Marradas de la Sociedad, a unos ocho kilómetros por carretera de la ciudad. El esquema inicial contempla pista principal, calle de rodaje, plataforma con hangares, edificaciones auxiliares, pista para vuelo a vela, zona de aeromodelismo y una helisuperficie para emergencias y servicios sanitarios.

Apoyo municipal

El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, valoró positivamente la continuidad del proyecto cuando fue licitado y defendió que se trata de una actuación «muy importante para el desarrollo de la ciudad». A su juicio, el planteamiento es «realista» y permitirá abrir oportunidades vinculadas al turismo, la logística y la actividad empresarial.

El nuevo movimiento permite que el aeródromo de Cáceres siga avanzando con el pliego ya corregido y el procedimiento de nuevo encarrilado. El calendario, sin embargo, deja una conclusión clara: el paso actual es necesario para que el proyecto tome forma, pero todavía queda una tramitación larga antes de ver la infraestructura construida.