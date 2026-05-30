La nueva inversión de 28 millones de euros que busca situar a Cáceres en el mapa del agua

Cáceres ha dado un nuevo paso en la transformación de su sistema de saneamiento y depuración. El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha autorizado el pliego y la licitación del contrato para ejecutar la fase I de las obras de colectores e impulsiones de la depuradora de Cáceres, una actuación que cuenta con un presupuesto de 28.288.130 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de 16 meses.

La intervención forma parte del conjunto de proyectos incluidos en el convenio suscrito el 12 de junio de 2024 entre Acuaes y el Ayuntamiento de Cáceres para modernizar la red de saneamiento de la ciudad y adaptar el sistema a las necesidades actuales y al crecimiento futuro.

Dos nuevas estaciones de tratamiento y bombeo

La primera fase contempla la construcción de dos estaciones de tratamiento y bombeo de aguas residuales (Etbar). Estas nuevas instalaciones sustituirán a las actuales depuradoras situadas en el polígono industrial de Capellanías y en la carretera de Malpartida, dos puntos clave dentro del esquema de saneamiento de la capital cacereña.

Además, el proyecto incluye la ejecución de dos conducciones de impulsión, con una longitud total de 5.921 metros, que conectarán ambas estaciones con un nuevo punto común de enlace al futuro ramal del Colector Norte. Ese tramo tendrá 570 metros y se construirá como prolongación de la red de saneamiento ya existente.

La actuación incorpora también el tramo final del nuevo Colector Sur, de 884 metros, desde el nudo de conexión con el Colector Universidad hasta la entrada de la nueva EDAR de El Marco, una infraestructura llamada a concentrar buena parte del futuro sistema de depuración de la ciudad.

El objetivo: acabar con vertidos incontrolados

El objetivo principal de estas obras es eliminar los vertidos incontrolados procedentes de la red de colectores generales. Para ello, el proyecto busca reconducir y tratar en un único punto los vertidos de aguas residuales actuales, así como los que se generen por el futuro crecimiento urbano de Cáceres.

La licitación ahora autorizada se suma a otras actuaciones ya en marcha. Entre ellas figura el Colector Universidad, cuyas obras se encuentran próximas a finalizar, y la futura EDAR de El Marco, cuya adjudicación está prevista para el próximo mes de julio.

Una vez actualizado el acuerdo existente, también podrán abordarse nuevas intervenciones vinculadas al saneamiento de la ciudad, como la adecuación de colectores y aliviaderos del ramal Sur, el túnel bypass de Concejo y el encauzamiento del arroyo de la Ribera de El Marco.

El programa de actuaciones prevé igualmente trabajos en la arqueta de conexión, el tanque de tormentas y el aliviadero de Juzgados, además de la mejora de colectores, tanques de tormentas y aliviaderos del ramal Norte, así como la ampliación de la red principal de los colectores Sur e Hispanidad.

La actuación está previsto que sea financiada con cargo al Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027 y con aportación del Ayuntamiento de Cáceres.