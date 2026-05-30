La Pacheca se suma al sábado grande de la Feria de Cáceres: "La gente viene con ganas de disfrutar"

San Fernando no solo se está viviendo en el recinto ferial. La celebración también se ha extendido a terrazas y locales del centro, donde muchos han aprovechado estos días para comer, brindar y alargar el ambiente festivo. En la plaza de Bruselas, la hamburguesería La Pacheca ha seguido fiel a su propuesta de siempre, aunque con el impulso añadido de una Feria de Día que estos días también se mueve por distintos puntos de la ciudad.

Nacho Tello, gerente y jefe de cocina, realiza un balance "muy positivo" del ambiente generado en torno al local y destaca la afluencia de clientes que la feria está dejando en la zona. "Desde hace tres años venimos notando un aumento significativo, y este año ha sido especialmente fuerte", explica. Su ubicación, en una plaza de paso y de encuentro en la barriada de La Madrila, favorece que vecinos y visitantes se acerquen para hacer un alto en el camino durante la jornada.

El establecimiento está afrontando la cita con un objetivo claro: ser una parada antes de seguir la ruta o para quedarse y disfrutar del ambiente sin desplazarse. Sin cambiar la esencia del local ni preparar una oferta específica, ha apostado este año por un formato más informal para quienes prefieren comer sin prisas excesivas y alejarse por un rato de las zonas con mayor concentración de gente.

Comida, sobremesa y copas

De cara a este sábado han preparado una jornada pensada para responder al aumento de clientes que suele dejar el fin de semana. La idea, según explica su propietario, es ofrecer lo que ya funciona durante el resto del año: hamburguesas, raciones y opciones para compartir en un ambiente más festivo, aprovechando el tirón de la Feria de Día y el tránsito de personas por la plaza.

El aumento de movimiento también se ha reflejado en las reservas. Según Tello, se ha notado un crecimiento de personas que prefieren asegurarse sitio durante la feria. Además, la jornada no termina necesariamente con la comida o la cena, ya que el local ofrece la posibilidad de continuar después con tardeo y copas, tanto en la terraza como en el interior.

Entre comidas, sobremesas y el ir y venir de quienes aprovechan el sábado para salir, la plaza de Bruselas suma su propio pulso a una jornada marcada por las ganas de disfrutar dentro y fuera del ferial.