Un paseo nostálgico por el Cáceres de los años 60: de los ocho cines a las ferias populares

Pasando revista al panorama documental de aquellos tiempos, que tanto enriquece el variado escenario de la actualidad de aquellos tiempos, daban mucho de sí. Esto de pasar revista al tiempo que queda atrás, de la mano de la hemeroteca, en ocasiones, ay, traiciona a la memoria de forma cruel, pero, enriquece, eso sí, al mismo tiempo, la profundidad de aquellos versos “cómo, a nuestro parecer/cualquiera tiempo pasado/fue mejor”, que salieran de la musa de Jorge Manrique. Aunque, eso, ya, depende de la óptica de cada quien.

La verdad es que si los muchachuelos de aquellas lejanas quintas cacereñas pasamos revista a la prensa de la época, un suponer, el semanario “Cáceres”, que dirigía toda una personalidad como Germán Sellers de Paz, tal cual va surcando el periodista, se enriquece, y mucho, la emoción; se abate, bastante, la lámina del paso del tiempo; y, a la vez, se da paso a dejar constancia de esascrónicas, informaciones, artículos, reportajes, escritos al alba. Al alba del día y al alba del paisaje de la memoria con una jornada cuajada de historia y nostalgia, de esencia y de los entresijos de aquel Cáceres, que tanto nos dio y entregó, con tanta generosidad, mientras el periodista trata de sacar adelante esta colaboración semanal para las páginas sabatinas del periódico “Extremadura”.

Con esa revista, tan curiosa como llamativa, se recuperan amigos, compañeros, conocidos, estampas, secuencias, imágenes, hilos argumentales que, eso sí, quedan fuertemente arraigados entre las páginas de la historia y del alma del periodista, con el espejo retroactivo de aquel tiempo en el que, aunque muchos nos quejáramos que no había donde ir, ofrecía un amplio muestrario de actos, citas, acontecimientos, eventos, convocatorias y otros, que, aunque, quizás no valorásemos en su medida, hoy sirven en medio de un inmenso poema de sensibilidad y de identidad, de encuentros lejanos. Un suponer: se convocaba a las ferias y fiestas de Mayo, tal cual como acaece estos días, aunque otros las denominaban de San Fernando; se convocaba otra Feria, en septiembre, por San Miguel, la plaza Mayor y Pintores acumulaban un desfile de miles de personas, que se llegaban a la avenida de España, donde ya aparecían, algunos puestos de turroneros de Castuera, con chambra, pantalón de pana, botas, almendras garrapiñadas, piñones, fruta escarchada… El mercado de ganado, en las campas del Rodeo se pintarrajeaba con miles de cabeza de ganado lanar, vacuno, mular, de cerda; por la tarde concurso hípico, al anochecer la noria, los caballitos, la churrería de tía Antonia, las barcas, los coches de choque, el circo, el mayor espectáculo del mundo, como apuntaba Ramón Gómez de la Serna, con animales y fieras, trapecistas, payasos, tragafuegos, malabaristas, funambulistas, magos…

También se encontraba la citacon los Festivales Folklóricos Hispanoamericanos, Luso-Filipinos, que convocaba a seis mil o siete mil cacereños entre muñeiras, cumbias, jotas, tamboritos panameños, merengues, el tinikling filipino, con los pies de sus danzarines saltando entre las cañas de bambú que chocaban entre sí, de fandangos, de los Sones de Montehermoso –“que me tengo que ir/ p´ala guerra del moru/, que mi amor también se va./Que me tengo que “dil”/p’a la guerra del moru/que se ha vuelto a rebullir.--, y, al término de cada Festival, que arrancaron en mil novecientos cincuenta y ocho, un redoble eterno, mientras todos los participantes conformaban una gigantesca serpiente multicolor coreando una abarrotada plaza de toros con Cáceres con el esplendor de “Plaza Mayor de la Hispanidad”. Una cita de relevancia, como recordarán todavía muchos, pero que alguien desgarró para siempre en Cáceres, que algún día contaremos, siquiera sea en clave, que había encontrado con este Certamen un talismán de talla entre las canciones y las danzas de tantos lugares, que entusiasmaban al todo Cáceres, nunca mejor dicho, divulgándose el nombre de Cáceres en numerosos titulares de periódicos y revistas del área hispanoamericana, con el protagonismo de la hermandad, el encuentro por las calles, las canciones y bailes típicos por los recovecos de la Ciudad Antigua, por la plaza Mayor, por esos desfiles de los grupos folklóricos caminando hasta la plaza de toros.

Como llegaba la Semana Santa, con el cierre de los bares y cafeterías al paso del desfile procesional, con la multitud cacereña por los recorridos procesionales, entre sus fervores, y que hoy se distingue en su identidad como Fiesta de Interés Turístico Internacional, o aquellos teatrillos ambulantes de cuya llegada a Cáceres nos enterábamos porque radio macuto de la calle voceaba “han llegado los artistas”, con sainetillos y otras pequeñas obras, o el desfile de la Cabalgata del Domund, o la batalla entre moros y cristianos cuando San Jorge, con algunos muebles ardiendo en una hoguera que alzaba sus lenguas de fuego hacia lo más alto y dejándose constancia de orden del señor alcalde que “los agentes de la autoridad, en su caso, corrijan y castiguen con la máxima dureza, cualquier acto de abuso y de barbarie, como pasaba en años anteriores” añadiendo que no se “utilicen como proyectiles contras las personas brevas, piñas u otras frutas”…

Tambiénlas convocatorias deportivas, y mientras el Club Deportivo Cacereño luchaba por un ascenso que nunca llegaba, florecía, con sacrificio y pasión, el baloncesto, con personajes como el padre franciscano Barrios, Francisco González, encargado jefe de los Talleres Municipales, que levantó a pulso un equipo y hasta una cancha de baloncesto en las dependencias de los mismos, que congregó a cientos de cacereños dinamizando su inquietud por el deporte de la canasta y sus legendarias figuras.

En aquellos años sesentaun empresario taurino como Diodoro Canorea, revitalizó la afición a la fiesta brava, con hasta tres espectáculos taurinos en la programación de las fiestas, con la presencia de las figuras más emblemáticas del toreo, como Manuel Benítez “El Cordobés”, Jaime Ostos, Diego Puerta y otros, además de ofrecer frecuentes novilladas durante el verano. Por su parte también el diestro cacereño Luis Alviz, de la calle Damas, ayudó bastante a imprimir velocidad a esa afición, que cogió su buen impulso. Más allárecitales, conferencias, exposiciones de pintura, que hacían despertar esa inquietud que ganaba terreno en sus dinámicas sociopopulares. Cáceres, mi Cáceres querido, con el alma abierta de par en par, de todo corazón a la pasión cacereñistaque corre por las venas de uno, tenía su vidilla. Aunque, en ocasiones, nos quejáramos porque las cosas son así…

Capitol, Gran Teatro, Norba, Astoria…

Si nos situamos por curiosidad en esos días aprisionados entre el verano, con esos calores de dormira veintitantos grados, y sin la menor corriente de aire, más allá del paseo por los lugares que diseñaban los amigos, en los encuentros por los bares de Amador, en estudios, en ensayos, en ganar el tiempo en la pequeña capital de provincia,allá por el verano del año mil novecientos sesenta y tres, y con cita durante se período del buen tiempo, llegaron a funcionar ni más ni menos que ocho cines en Cáceres. Que ya eran cines. Lo que se dice pronto.

¿Qué me dices, Juan? se interrogarán algunos dándole vueltas a la cabeza y no se si alcanzando a adivinar de una tacada los ocho cinematógrafos.

Pero que, además, competían con esa rivalidad propia que vehicula de la competencia, con sus películas. Y, como consecuencia, un abanico donde elegir films, aunque quedaba claro que en el estiramiento hacia el sur el Gran Teatro, el Norba, el Coliseum y el Astoria, se llevaban la palma, aunque el Capitol, siempre a la vera de la Plaza Mayor, nunca se rezagaba en su programación.

Los más interesados en las películas, bien en las féminas de los jueves, con su descuento correspondiente, o en los estrenos dominicales, acudían pronto para adquirir las entradas en sus sitios preferidos habituales, que ya conocían de memoria, así como los espabiladillos, que ya lucían galas de novietes primerizos, se acercaban a mediodía del mismo domingo a la taquilla y, a ser posible, hacerse con dos entradas de la última fila, donde poder arrobarse con la novia, sin saber de qué iba la película, salvo cuando se iluminaba el cine por un estallido de luz como consecuencia de la propia imagen o secuencia cinematográfica y tener que retomar un poco el aire de las pasiones…

Otros, claro, acudían a ver la película con la mayor atención, a descubrir a los asesinos lo antes posible, o crisparse con los ataques cobardes y siempre a traición de los indiossioux, apaches, kiowas o cheroquíescontra los valientes soldados del Séptimo de Caballería, que se defendían de forma heroica y apurada, hasta la exasperación, ante puñados de adversarios, de los que se deshacían al final de la película.

También había espectadores que se molestaban con quienes adelantaban algunas secuencias que se podrían acercar en la pantalla, del mismo y manera que otros dejaban constancia de sus quejas en el silencio de la película, se escuchaba el ruidillo de los papeles que dejaban paso libre a los caramelos, el mascar de pipas, clac, clac, clac, el estallido de alguna bomba de chicles Bazoka, que no todos aguardaban a que llegara el descanso y un chico uniformado, con una bandeja, que colgaba del cuello, recorriera las el pasillo pregonando “Hay pipas, caramelos, cacahué, almendras saladas…”. Un segundo tan solo y añadía: “… Y garrapiñadaaas”.

En aquellas salas cinematográficas cacereñas se deslizaban lágrimas de pena cuando el padre Damián se contagiaba de los males que asediaban a los enfermos que cuidaba de forma ejemplar, o se irrumpía entre aplausos y admiraciones por los asistentes al sorprenderse ante un Alain Delon galopando desde el callejón que se pierde entre el Palacio Episcopal y el Palacio de Ovando o descolgándose, hecho todo un arriesgado y valiente protagonista, ahí es nada, desde la Torre del Palacio del Capitán Diego de Ovando…

En algunos cines, Norba y Gran Teatro, como me recuerdan amigos y amigas del alma, había un lugar, sito en la parte alta y trasera por encima de las últimas filas del patio de butacas. Aquel alto rincón, denominado coloquial y popularmente gallinero, según la voz irónica y siempre acertada de la gente anónima, a cuyos asientos, sin numerar por lo general, con un totum revolutum, asistían todos aquellos cuantos disponían de menos munición económica, que la vida estaba muy cara, y se hacía preciso estirar las pesetas.

Coliseum, Capitol de Verano, San Blas y Plaza de Toros

El sagaz lector, probablemente, le ande dando vueltas sobre cuáles serían aquellos otros cinematógrafos en la pequeña capital de provincia, con sus variopintas películas en el mercadillo y el comercio de la distracción en las tardes de aquellos tórridos veranos. Pues los otros cuatro cines, siguiendo la programación del semanario “Cáceres”, que aparecía los lunes en los quioscos, eran el Coliseum, el Capitol de Verano, el cine de verano de la Plaza de Toros, en sillas de tijeras, y el “San Blas” que puso en marcha en junio de mil novecientos sesenta y tres,el constructor Severiano Población, aunque en el decir de muchos gorrones se podía contemplaba mejor la película desde las cuestas del cementerio. Claro que, como todo, es cuestión de gustos. El 17 de mayo, lunes, en la programación cinematográfica de Cáceres se podían contemplar, pues, según las salas, las siguientes películas: “Invasión en Birmania”, “Rogelia”, “Las gemelas”, “Llega un pistolero”, “La alcoba flotante”, “El mejor espectáculo del mundo”, “Alemania zona Este”, “Mujeres en la calle” Y “Secreto de confesión”

Todo un amplio programa cinematográfico, por tanto, en el Cáceres de aquellos años, capaz de generar algunas expectativas en función y cuestión de las tendencias de cada uno; que, ante eso, no hay nada escrito.

Pero, aquí, entre amigos, si me lo permites, el Cáceres de aquellos tiempos ofrecía, pues, un amplio abanico de actividades como las reseñadas y muchas más que generaban, también, por supuesto, un haz multifuncional de posibilidades y expectativas que vehiculaban unas dinámicas de inquietudes, que hoy, para no engañarnos, dejamos atrás con ese otro prisma de la evocación en el transcurso y el recorrido de los años que caminan, qué digo, que galopan tan rápida y ávidamente, con toda indiferencia, como si las fechas del tiempo requirieran mayores prisas, mientras este humilde articulista y trotamundos por el callejero y el callejeo de aquel muy entrañable Cáceres, deja su testimonio de aquellos paseos cacereñeando, como un día nos inspiramos, para mayor sabor por entre las páginas de la historia de nuestra ciudad, que todos llevamos grabada a sangre y fuego en el alma.