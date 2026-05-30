Rock andaluz, danza y gimnasia rítmica: así serán las próximas citas en Cáceres

Propuestas diversas en la ciudad.

El 'Torneo Hadar' llevará la gimnasia rítmica al Multiusos de Cáceres

El Pabellón Multiusos de Cáceres acogerá este domingo el Torneo Hadar Extremadura, una competición de gimnasia rítmica organizada por el Club Hadar que reunirá a jóvenes promesas y gimnastas de distintas categorías. La cita arrancará a las 9.00 horas y contará con ejercicios individuales y de conjunto, donde las participantes demostrarán su técnica, coordinación y expresividad artística sobre el tapiz. El torneo cuenta además con el respaldo de distintas instituciones y se enmarca dentro del sello 'Cáceres 2026, Ciudad Europea del Deporte'. El acceso será gratuito para todas las personas que deseen asistir y disfrutar de una jornada deportiva y familiar centrada en la gimnasia rítmica.

Los Vivancos en el Palacio de Congresos de Cáceres

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 12 de septiembre el espectáculo Los Vivancos Live, una producción que reúne lo mejor de los montajes '7 Hermanos', 'Aeternum' y 'Nacidos Para Bailar'. La actuación tendrá una duración aproximada de 100 minutos y combinará danza, música y puesta en escena en un show marcado por la energía y la espectacularidad visual. Sobre el escenario, los hermanos Vivancos fusionarán disciplinas como ballet, danza contemporánea, flamenco, folklore, artes marciales o tap dance, acompañadas de música en directo y una cuidada producción técnica y escenográfica. El espectáculo mezcla además diferentes estilos musicales, desde el rock hasta los grandes clásicos, en una propuesta de carácter cinematográfico creada, producida y dirigida por los propios artistas.

Noticias relacionadas

Medina Azahara actuará en Cáceres el próximo 31 de octubre

El grupo Medina Azahara actuará el próximo 31 de octubre a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres, en una cita que reunirá a los seguidores de una de las bandas más emblemáticas del rock andaluz. La formación llegará a la capital cacereña con un repertorio cargado de algunos de sus temas más conocidos, en un concierto que promete combinar rock, flamenco y sonidos andaluces sobre el escenario. La actuación se enmarca dentro de la gira del grupo y convertirá al Palacio de Congresos en uno de los grandes puntos musicales de la ciudad durante esa jornada.