San Fernando vive su sábado grande con el ferial volcado en una jornada de máxima afluencia en Cáceres

La Feria de San Fernando vive este sábado una de sus jornadas de mayor afluencia con una programación que combina ocio familiar, inclusión y música en directo. Pese a las altas temperaturas, el recinto ferial ha registrado desde primera hora de la tarde una notable presencia de público, especialmente en la zona de las casetas, donde familias, jóvenes y grupos de amigos han buscado el ambiente festivo propio de estos días.

A medida que avanzaba la tarde, la actividad se ha intensificado en el ferial, con grupos que han aprovechado el sábado para reunirse entre música, animación y ganas de alargar la jornada. En una de las barras de María Bonita, Ana Rodríguez y sus amigas celebraban el arranque del fin de semana festivo. "La feria tiene algo especial. Vienes a cenar, a tomar algo y te encuentras con gente que hace tiempo que no ves. Es una tradición que nunca falla", comentaba la joven.

Tramo de jornada inclusiva

En la zona de las atracciones, la presencia de público ha sido continua, aunque algo más tranquila de lo habitual durante el tramo inclusivo debido al calor. El tramo de Feria Inclusiva, fijado entre las 19.00 y las 21.00 horas, ha permitido que los cacharritos funcionen sin música para facilitar el disfrute de personas con sensibilidad sensorial.

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La iniciativa ha sido bien recibida por numerosas familias. María Gómez, vecina de Cáceres, acudió al recinto con su hijo y valoraba positivamente la medida. "Hay niños que lo pasan mal con tanto ruido y estas dos horas les permiten disfrutar de las atracciones con tranquilidad. Es una medida que se agradece". Por su parte, Javier Sánchez, empleado de una de las atracciones infantiles, explicaba que la respuesta de las familias ha sido muy favorable. "La gente entiende perfectamente el objetivo y muchos padres nos agradecen que exista este espacio más accesible para todos".

Programación musical

En el apartado musical, el Recinto Hípico acoge entre las 20.00 y las 22.00 horas el concierto gratuito de Antonio José, uno de los principales reclamos de la programación de este sábado. El cantante cordobés protagoniza una de las citas más esperadas de la noche, que continuará hasta las 00.30 horas con la animación de DJ Cherry Coke.

Así, entre la programación musical, el ambiente de las casetas, las atracciones y los puestos de comida, el sábado ha dejado una de las jornadas más completas de la Feria de San Fernando, marcada por la afluencia de público, la accesibilidad y una oferta pensada para todas las edades. La fiesta, ya entrada la noche, se prolongará en el ferial hasta que el cuerpo aguante.