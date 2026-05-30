Suceso
Tres heridos en una colisión frontal entre dos turismos en Cáceres
El accidente se produjo a las 22.31 horas de este viernes, tras el aviso al 112 de que una persona había quedado atrapada en uno de los vehículos
Tres personas han resultado heridas tras una colisión frontal entre dos turismos en la carretera CC-324, en el punto kilométrico 1,600, dentro del término municipal de Cáceres.
Según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, el accidente se produjo a las 22.31 horas de este viernes, cuando recibió un aviso de que una persona había quedado atrapada en uno de los vehículos.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SEPEI de Cáceres, Policía Local de Cáceres, Emergencias de Carreteras de la Diputación de Cáceres, una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico del SES.
Los servicios sanitarios asistieron a los tres ocupantes heridos y los trasladaron al Hospital Universitario de Cáceres. Entre los afectados se encuentra un hombre de 76 años, que sufrió policontusiones y fue trasladado en estado grave. También resultaron heridas una mujer de 57 años, con policontusiones de carácter leve, y un hombre de 58 años, con lesiones leves.
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