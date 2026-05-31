Un aeródromo para que Cáceres despegue hacia Europa

El aeródromo de Cáceres no va a estar mañana. Tampoco pasado. Y probablemente no antes de 2030 o 2031 si se suman todos los pasos que quedan por delante: adjudicar la redacción del proyecto, completar casi tres años de trabajo técnico, resolver la tramitación ambiental y aeronáutica, licitar después la obra y construirla. Dicho así, puede parecer una eternidad. Pero quizá conviene mirar el calendario de otra manera. No como una decepción, sino como una oportunidad.

Cáceres ha aprendido demasiadas veces que las grandes ideas no fracasan solo por falta de dinero, sino por falta de paciencia, planificación y continuidad. El aeródromo necesita precisamente eso: tiempo, rigor y una tramitación sólida. Que ahora se corrija el pliego y el procedimiento vuelva a su cauce no debería verse como una mala noticia, sino como una señal de normalidad administrativa. Mejor ajustar ahora la letra pequeña que levantar después un proyecto débil.

Una ciudad que mira a Europa

La fecha de 2031 no es una más. Cáceres aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura y esa carrera obliga a pensar la ciudad con más ambición. No basta con programar exposiciones, conciertos o congresos. También hay que preguntarse cómo se llega, cómo se recibe, cómo se conecta y qué legado queda después.

El aeródromo de Cáceres, sobre plano. / Carlos Gil

En ese contexto, el aeródromo no debe entenderse como una pieza más dentro de una estrategia de ciudad. Una infraestructura útil para emergencias, vuelos sanitarios, actividad empresarial, turismo especializado o usos deportivos y formativos. No resolverá por sí sola los problemas de comunicación de la provincia, pero puede sumar. Y Cáceres necesita proyectos que sumen.

Llegar tarde sería no empezar

Hablar de 2030 o 2031 puede sonar lejano. Pero lo preocupante sería que Cáceres llegara a ese año sin haber movido nada. La ciudad no puede pedir ser Capital Europea de la Cultura y resignarse al mismo tiempo a que sus infraestructuras sigan siempre en lista de espera.

La Capitalidad debe servir también para ordenar prioridades. Para acelerar decisiones. Para empujar proyectos que llevan demasiado tiempo apareciendo y desapareciendo del horizonte. El aeródromo no será la pieza central de esa Cáceres de 2031, pero sí puede formar parte del mapa de una ciudad mejor preparada, más conectada y con más capacidad para atraer actividad.

Por eso su calendario debe leerse con exigencia, pero también con ambición. Quedan muchos trámites y habrá que vigilar que no se conviertan en una excusa para eternizar el proyecto. Pero esta vez hay una fecha en el horizonte que ayuda a entenderlo todo mejor. Cáceres no está preparando solo una infraestructura. Está preparando la ciudad que quiere ser cuando Europa mire hacia ella.