Cáceres mira a Vegas del Mocho y Residencial Gredos para aliviar la presión de la vivienda

La vivienda vuelve a colocarse en el centro de la agenda de Cáceres. El Ayuntamiento ha aprobado la formalización del convenio para ceder dos parcelas municipales a Urvipexsa, la empresa pública de vivienda de la Junta de Extremadura, con el objetivo de construir 104 viviendas asequibles en la ciudad dentro del Plan Habita Extremadura. Las promociones se ubicarán en Vegas del Mocho y Residencial Gredos.

La operación tiene una lectura urbana inmediata. No se trata solo de levantar pisos, sino de activar suelo público en dos zonas residenciales que forman parte del crecimiento reciente de Cáceres. Vegas del Mocho y Residencial Gredos se convierten así en dos puntos clave para medir hasta qué punto la vivienda protegida puede llegar a tiempo en una ciudad donde jóvenes, familias y rentas medias encuentran cada vez más dificultades para acceder a una casa.

El acuerdo fue aprobado por el pleno municipal y se enmarca en el programa autonómico Habita Extremadura, que busca impulsar vivienda protegida mediante la colaboración entre la Junta, a través de Urvipexsa, y los ayuntamientos. La Junta informó en enero de que el plan ya contaba con 52 municipios adheridos y hasta 2.859 viviendas previstas para su venta en régimen de protección oficial en la región.

La cesión de suelo municipal es el punto de partida de la operación. En vivienda protegida, el suelo pesa mucho en el precio final. Por eso, cuando un ayuntamiento aporta parcelas públicas, el coste de la promoción puede ajustarse y facilitar que las viviendas salgan al mercado con condiciones más accesibles que las de la vivienda libre.

Ese es el argumento central del convenio. El Ayuntamiento cede el suelo y Urvipexsa, sociedad pública dependiente de la Junta, asume el desarrollo de las promociones. La propia empresa pública define su objetivo principal como la promoción de VPO en Extremadura para facilitar el acceso a unidades familiares con recursos limitados.

El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, defendió la actuación como una medida de impacto social orientada a facilitar el acceso a la vivienda a cacereños con menores ingresos, según la información difundida por el Ayuntamiento.

Qué se sabe y qué falta por saber

La cifra ya está sobre la mesa: 104 pisos asequibles en dos parcelas municipales. También están definidos los barrios: Vegas del Mocho y Residencial Gredos. Pero quedan preguntas decisivas para los futuros demandantes: cuándo empezarán las obras, qué precios tendrán las viviendas, qué requisitos se exigirán, cómo se solicitarán y cuándo se abrirá el procedimiento de adjudicación.

La información municipal disponible no concreta todavía esos detalles. Por eso, la noticia tiene una dimensión de servicio público evidente. Muchas familias no solo quieren saber que se construirán viviendas, sino si podrán optar a ellas, en qué condiciones y con qué calendario.

La operación forma parte de una estrategia más amplia. En junio de 2025, el Ayuntamiento ya anunció 344 nuevas viviendas protegidas en Residencial Gredos, Nueva Ciudad, Vegas del Mocho y Residencial Universidad, distribuidas en diez parcelas municipales. Entonces se indicó que las viviendas tendrían entre 60 y 90 metros cuadrados y contarían con garaje y trastero.

Vegas del Mocho y Residencial Gredos no son nombres casuales en el mapa residencial de Cáceres. Son zonas donde el crecimiento urbano ha ido generando nuevas necesidades: vivienda, servicios, movilidad, equipamientos y conexión con el resto de la ciudad.

En Vegas del Mocho, la operación puede reforzar un entorno que ya forma parte de la expansión residencial cacereña. En Residencial Gredos, la llegada de vivienda asequible puede contribuir a diversificar el perfil de vecinos y evitar que las nuevas zonas de crecimiento queden reservadas únicamente a quienes pueden acceder a precios de mercado.

El reto está en que la vivienda protegida no llegue como una medida aislada. Para que funcione, necesita entorno: transporte, colegios, zonas verdes, comercio de proximidad, conexión peatonal y servicios públicos. Un piso asequible no resuelve por sí solo el problema si el barrio no acompaña.

Cáceres vive una paradoja conocida en muchas capitales medias. No tiene la presión de Madrid, Barcelona o Málaga, pero eso no significa que acceder a una vivienda sea fácil. La oferta disponible, los precios de compra, el alquiler, el ahorro previo necesario y la estabilidad laboral condicionan especialmente a jóvenes y familias que quieren quedarse en la ciudad.

La construcción de vivienda protegida pretende actuar precisamente sobre esa brecha. El problema es el tiempo. Desde que se cede una parcela hasta que una familia recibe las llaves pueden pasar meses o años entre tramitación, proyecto, licencias, obra, adjudicación y entrega. La demanda, en cambio, ya existe.

Por eso estas 104 viviendas tienen valor político y social, pero también una exigencia: convertirse cuanto antes en obra real. En vivienda, los anuncios alivian poco si no se traducen en grúas, plazos y solicitudes abiertas.

La vivienda como termómetro de ciudad

El debate de fondo va más allá de estas dos parcelas. Cáceres necesita decidir qué modelo residencial quiere para los próximos años. Si solo crece con promociones libres, parte de la población puede quedar fuera de determinados barrios. Si activa vivienda protegida en suelo público, puede equilibrar mejor el acceso y evitar una ciudad partida entre quienes compran y quienes esperan.

La operación de Vegas del Mocho y Residencial Gredos apunta en esa dirección. Son 104 pisos, una cifra limitada frente a la demanda acumulada, pero relevante porque coloca suelo público al servicio de una necesidad básica. Además, se suma al paquete de vivienda protegida previsto en otros barrios de la ciudad.

La gran pregunta es si estas promociones llegarán a tiempo para quienes ahora buscan casa. Porque la presión residencial no se mide solo en estadísticas. Se mide en jóvenes que retrasan su emancipación, parejas que no encuentran alquiler, familias que descartan comprar y vecinos que ven cómo la vivienda se convierte en una de las preocupaciones centrales de Cáceres.