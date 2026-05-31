Cáceres adapta su urbanismo a la nueva era de la fibra, las antenas y el 5G

Cáceres ha iniciado la actualización de su Plan General Municipal para ponerlo al día con una realidad que ya forma parte de la vida cotidiana: la fibra óptica, las antenas, las redes de telecomunicaciones y el despliegue de nuevas infraestructuras digitales. El documento aprobado inicialmente por el pleno municipal no plantea una recalificación de suelo ni abre la puerta a nuevos desarrollos urbanísticos. Su objetivo es más técnico, pero con efectos prácticos: adaptar las normas urbanísticas de la ciudad a la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones.

La modificación afecta a 18 artículos del Plan General de Cáceres, aprobado en 2010, que habían quedado desfasados respecto a la normativa estatal. El propio documento reconoce que el planeamiento municipal contenía determinaciones «obsoletas» o incluso contrarias a la legislación vigente en materia de redes públicas de comunicaciones electrónicas. Esa situación, según se recoge en la memoria, había generado inseguridad jurídica tanto para los operadores como para las empresas instaladoras, los técnicos municipales y los propietarios afectados por el trazado de infraestructuras.

El modelo de ciudad sigue

La modificación puntual no altera los planos del Plan General, no cambia la clasificación del suelo y no introduce nuevos usos. Se limita a revisar artículos concretos de las Normas Urbanísticas para eliminar referencias desfasadas, actualizar procedimientos y adecuar las exigencias municipales a la legislación estatal.

En la práctica, el cambio afecta a cuestiones como las licencias urbanísticas, los tendidos aéreos, las canalizaciones, las antenas, las estaciones base, las redes fijas, los planes de despliegue y las instalaciones vinculadas a las telecomunicaciones. El Ayuntamiento busca así evitar que el planeamiento local mantenga requisitos que ya no encajan con la normativa superior.

El documento recuerda que las telecomunicaciones son competencia exclusiva del Estado y que los instrumentos urbanísticos deben adaptarse a lo establecido en la legislación sectorial. De hecho, ya en 2016 la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones había señalado la necesidad de revisar varias determinaciones del Plan General cacereño por su falta de adecuación a la normativa estatal.

Menos trabas

Uno de los puntos centrales de la modificación es la revisión de las reglas que afectan a la instalación de infraestructuras en dominio privado. El nuevo texto recoge que, en determinados supuestos, no será exigible licencia o autorización previa de obras, instalaciones, funcionamiento, actividad o carácter medioambiental para estaciones o infraestructuras radioeléctricas, salvo en casos concretos como bienes de interés cultural, instalaciones de gran superficie o actuaciones con impacto en espacios naturales protegidos.

También se reformula el tratamiento de los antiguos programas de implantación, que pasan a denominarse planes de despliegue o instalación. Estos documentos tendrán carácter descriptivo e informativo, no deberán alcanzar el grado de detalle de un proyecto técnico y su presentación será potestativa para los operadores. Además, el texto señala que su contenido tendrá carácter confidencial.

Tres meses

La modificación establece también que, si transcurren tres meses desde la presentación de un plan de despliegue sin resolución expresa, este se entenderá aprobado. Es uno de los cambios con mayor trascendencia administrativa, porque puede agilizar la tramitación de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Otro de los apartados más sensibles es el relativo a los tendidos aéreos y por fachada. La norma mantiene que en nuevas urbanizaciones o en actuaciones de reforma o renovación urbana deberán preverse canalizaciones para evitar instalaciones aéreas permanentes. Sin embargo, admite que, cuando no existan esas canalizaciones o haya razones técnicas justificadas, puedan realizarse despliegues aéreos o por fachadas siguiendo tendidos preexistentes.

Límites

Esa posibilidad tendrá límites. No se permitirá en edificios declarados Bien de Interés Cultural, en bienes incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco ni cuando pueda afectar a la seguridad pública. En el caso de Cáceres, esta salvedad tiene especial importancia por el peso de su conjunto histórico y por la existencia del Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico.

De hecho, el nuevo artículo sobre sujeción a licencia incorpora una cautela específica para este ámbito. Hasta que el Plan Especial regule de forma concreta el procedimiento aplicable a estas instalaciones, seguirá siendo exigible licencia como mecanismo de control urbanístico dentro de su ámbito.

La modificación no dibuja una nueva ciudad sobre el mapa, pero sí actualiza las reglas con las que Cáceres quiere gestionar su transformación digital. El urbanismo cacereño se adapta así a una etapa en la que la fibra, las antenas y el 5G ya no son elementos periféricos, sino infraestructuras esenciales para el funcionamiento diario de la ciudad.