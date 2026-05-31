La Cruz de los cacereños

Menuda cruz –y no de madera– tiene encima la ciudadanía cacereña con su alcalde, Rafael Mateos, insumiso y negacionista de la simbología franquista que representa el horroroso monumento religioso nacional-católico ubicado en la Plaza de América de Cáceres (antiguamente Plaza del Lápiz) de la ciudad. Una ciudad cuyo casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hará 40 años el próximo 25 de noviembre, esperemos que para entonces ya sin uno de los vestigios franquistas más insultantes e insidiosos de la historia contemporánea cacereña. Porque como señala uno de los más afilados periodistas extremeños, Miguel Ángel Muñoz, “quedar en Cáceres en La Cruz es como quedar en Madrid en la Puerta del Sol”.

Cuarenta años de posfranquismo sociológico e institucional que han hecho necesaria una continuidad y reinvención de las fuerzas antifranquistas en Extremadura, que en el caso cacereño se ejemplifica a través de sus asociaciones memorialistas y, en concreto, de la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa). Esta asociación cacereñacuenta con una activa presencia en redes sociales y en internet a través de su página web amececa.es y del recientemente creado proyecto Portal de la Memoria (portaldelamemoria.org), una iniciativa cuyo objetivo es trasladar al entorno digital el conjunto de trabajos desarrollados en materia de recuperación de la Memoria Histórica y dignificación de las víctimas.

Gracias al impulso de Amececa y no al Gobierno de España, como falsamente declaraba el alcalde cacereño en los medios de comunicación, se ha conseguido el aval jurídico conforme a la ley de memoria democrática (vigente desde 2022) para la retirada del obelisco franquista que ofende hasta el más mínimo criterio de humanidad, paradójicamente en una metrópoli patrimonio de la humanidad, no será por el trato despachado a las víctimas del franquismo por sus gobernantes.

Ahora el Gobierno de España lo que ha establecido son tres meses para que el Ayuntamiento de Cáceres retire el símbolo franquista, es decir, que en septiembre con el inicio del nuevo curso escolar debería haberse cumplido definitivamente la orden ministerial.

En el comunicado de prensa de Amececa del pasado 18 de abril se valoraba«muy positivamente el anuncio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de retirar el símbolo franquista situado en el centro de la ciudad de Cáceres y conocido como la ‘cruz de los caídos’». Un objetivo cuyos inicios se remontan a septiembre de 2015, requiriendo en sucesivas ocasiones la retirada a las administraciones públicas locales y regionales.

Hacer justicia

Ya es hora de hacer justicia, de cumplir la ley y de sostener la libertad, el coraje y la valentía del pueblo cacereño, cuyos habitantes han sorteado los intentos reaccionarios del populismo de derechas para engañar a la historia y a sus habitantes, haciéndoles creer en un franquismo remozado en las urnas electorales.

Fotogalería | La plaza de América y la Cruz de los Caídos de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Un pueblo cacereño que a mediados de marzo de este 2026 celebró ya las XII Jornadas de Homenaje a las Víctimas del Franquismo en la Ciudad de Cáceres y apenas un mes después otra nueva edición de la Ruta de la Represión Franquista en Cáceres, comenzando en la plaza de toros, siguiendo por el Campo de Tiro de Pistola, la fosa común del cementerio municipal, la antigua prisión provincial, la cárcel vieja de la Audiencia y el antiguo Gobierno Civil y Militar. Ojalá en futuras ediciones se puedan incorporar otras rutas memorialistas que incluyan el paso por la antigua ubicación de la ‘cruz de los caídos’.

Desde la propia Universidad de Extremadura ya se propusieron diferentes rutas por comunidades autónomas realizadas por estudiantes del Doble Grado en ADE-Turismo del curso 2023-2024, basándose para ello en el portal de los campos de concentración franquista de Carlos Hernández y Victoria Oliveres y el portal del museo virtual de mujeres combatientes de Gonzalo Berger y Tania Balló.

Pero el trabajo de recuperación de la memoria histórica en Cáceres no culmina aquí, todavía quedan pendientes otros proyectos, como la campaña para la eliminación de la inscripción “José Antonio” en una de las fachadas de la Concatedral de Santa María de Cáceres o la de los “expedientes carcelarios” de las personas presas en la antigua prisión provincial de Cáceres por motivos políticos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista o la de creación de un centro cívico memorial de titularidad pública estatal en el edificio de la antigua prisión provincial cacereña.

Además de la promoción de actividades online, tales como las visitas virtuales guiadas a la «Ruta de la Memoria de Cáceres» o la «Exposición de Mujeres Represaliadas».

J. Agustín Franco Martínez es profesor universitario y socio de Amececa