Feria de San Fernando
Todo listo en Cáceres para la gran corrida de toros de Emilio de Justo, Talavante y Julio Méndez: últimas entradas a la venta
La Era de los Mártires apunta al lleno absoluto en la última de abono de la feria de San Fernando
Sorteo realizado, orden de lidia creado y nervios a flor de piel. La Era de los Mártires luce espectacular a primera hora de la tarde para el último festejo de abono de la Feria de San Fernando 2026 de Cáceres. Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Julio Méndez, que toma la alternativa, van a lidiar tres animales de El Puerto de San Lorenzo y otros tres de El Pilar.
Las últimas entradas están a la venta en las taquillas de la plaza de toros y en la página web. Apenas restan unos billetes para completarse el aforo en un festejo que ha generado una gran expectación por todo el país.
La corrida, que es de irregular presentación, va a abrirse con el animal ‘Ufano’, de El Puerto de San Lorenzo, para Julio Méndez, su primer toro como matador después de las geniales sensaciones que dejó con su puerta grande en Las Ventas hace apenas cinco días. También lidiará el último animal, ‘Lavadito’, de El Pilar.
Alejandro Talavante toreará al segundo y al cuarto: ‘Sombrerero’ y ‘Lirio’. Y Emilio de Justo hará lo propio con el tercero y el quinto: ‘Venturoso’ y ‘Resistillo’.
La feria de Cáceres está teniendo un gran nivel. En la novillada con picadores logró salir por la puerta grande David Gutiérrez tras cortar tres orejas a los animales de su lote. También tuvo premio Darío Romero. En la corrida del pasado viernes salieron por la puerta grande Roca Rey y Marco Pérez tras desorejar al primer animal de su respectivo lote.
La expectación hoy es máxima al ser un festejo con tanto tinte extremeño y cacereño, lo que provocará la mejor entrada de la feria.
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