El maestro y el nuevo torero de Cáceres: Emilio de Justo y Julio Méndez conquistan ‘su’ plaza

Mientras sonaba El Redoble en la Era de los Mártires, se producía una de las estampas taurinas más cacereñas que se recuerdan en la historia reciente de la ciudad. Emilio de Justo, un torero del que poco hace falta decir para contar su calidad, y Julio Méndez, un joven que tomaba la alternativa y que ya es toda una realidad, salían por la puerta grande a hombros de David Gutiérrez y Darío Romero, dos novilleros que el pasado jueves tuvieron la oportunidad de presentarse en su ciudad.

La última de abono de la feria taurina de San Fernando 2026 volvió a resultar un absoluto éxito, con una doble puerta grande tras cortar dos orejas Emilio de Justo (una y una) y tres Julio Méndez (una y dos). Alejandro Talavante tuvo la peor suerte y logró cortar una oreja al cuarto de la tarde tras quedarse con el peor lote, que sin duda se quedó con el peor de los lotes en el festejo de El Puerto de San Lorenzo y El Pilar, organizado por la empresa Lances de Futuro, de José María Garzón. La plaza se llenó en más de tres cuartos.

Galería | La puerta grande de Emilio de Justo y Julio Méndez en Cáceres, en imágenes /

Entre los asistentes volvieron a destacar el alcalde, Rafa Mateos, y miembros de su corporación municipal; la consejera de Salud, Sara García Espada; así como los representantes de Vox Óscar Fernández Calle y Eduardo Gutiérrez.

Julio Méndez, tres orejas

Arrancaba la tarde Julio Méndez con un bonito toro negro mulato de 482 kilos de Puerto de San Lorenzo llamado ‘Ufano’. Lo cuajó con el capote desde el primer instante. Había muchas ganas de ver a este torero en un día tan importante para él, después de salir por la puerta grande en Madrid hacía apenas cinco días. Hubo un gran tercio de varas y también buenas banderillas.

Julio Méndez y Emilio de Justo conquistan 'su' plaza. / Carlos Gil

Le cedió los trastos Alejandro Talavante, que ejercía como padrino en esta alternativa, al jovencísimo matador, nacido en 2007. Emilio de Justo actuó como testigo. Con la muleta dio buenos naturales, pases por la espalda y de rodillas, metiendo al público en la faena. Julio lo toreó hasta que el animal, de gran nobleza y encastado, pero que se quedaba corto en la muleta, dejó de atender a la llamada. En los últimos pases por la espalda del matador, el animal hizo un movimiento brusco y se partió la mano izquierda. Estocada media y una oreja para el diestro cacereño nacido en Arenas de San Pedro.

En el sexto se fue a portagayola y el toro ‘Lavadito’, de El Pilar, casi le atropella porque salió suelto. No se achantó el jovencísimo matador y volvió a ponerse de rodillas frente a él, rematando con tres preciosas chicuelinas que pusieron al público en pie. Se lo brindó a Emilio de Justo. A este animal le costaba muy poco arrancarse desde lejos al inicio de la faena. Dio naturales eternos Julio Méndez y unos pases de pecho espectaculares, muy bien recibidos por el público. Se fue a por la espada cuando la faena estaba en todo lo alto y dio una estocada completa, aunque mínimamente caída. Descabello y fuerte petición, que le valió dos orejas. Puerta grande confirmada para el torero que tomó la alternativa.

Emilio de Justo, también puerta grande

Emilio de Justo toreó en tercer y quinto lugar. Primero le tocó ‘Venturoso’, negro mulato de 441 kilos de Puerto de San Lorenzo. Empujó en el peto con muchísima fuerza. Tanto, que se llevó al caballo hasta los medios. Brindó el animal a sus discípulos y amigos en esta plaza. Julio Méndez, Darío Romero y David Gutiérrez, con quienes entrena a diario, saltaron al ruedo dejando una preciosa estampa.

Con la muleta, Emilio de Justo arrancó cerca de tablas y rápido se hizo con el animal, que tenía mejores hechuras, estaba más compacto y bien presentado. Se entregó hasta los topes antes de la suerte suprema en su plaza, en su reino. Dio tres naturales en redondo antes de entrar a matar y la expectación era máxima, porque se preveía premio gordo. Lástima el pinchazo, aunque la estocada posterior fue completa, un poco caída y fulminante. Primera oreja para el de Torrejoncillo.

De rodillas recibió al quinto de la tarde, ‘Resistillo’, de El Pilar, un animal de 441 kilos, castaño claro, nacido en febrero de 2022. También con buena presentación pese al escaso peso. Se arrancó desde muy lejos en el caballo y fue picado justo en la cruz. Saludó una ovación el banderillero Antonio Chacón tras colocar dos buenos pares. El animal se rompió la mano izquierda en la primera tanda de Emilio de Justo, que pidió la devolución, y le fue concedida.

Impecable inicio de faena de Emilio de Justo, con unos bellísimos naturales al sobrero, que mostró una transmisión extraordinaria. Toro muy importante este de El Pilar, que se había quedado fuera de la corrida posiblemente porque tenía los pitones algo bizcos. Clavó la espada un poco trasera y ligeramente desprendida, suficiente para cortar una oreja. Hubo una fuerte petición de segunda y de vuelta al ruedo para el toro, que no fueron concedidas. Aun así, Emilio de Justo se aseguraba la puerta grande por tercer año consecutivo en Cáceres, con una gran ovación en el arrastre para este primer sobrero de El Pilar.

Talavante, una oreja

La peor suerte fue para Talavante, que toreó en segundo y cuarto lugar. ‘Sombrerero’, de El Pilar, recibió pitos desde que saltó al ruedo porque era alto y tenía escaso trapío. Tuvo que trabajar mucho para construir una faena que le permitiera lograr un premio. Comenzó con mucha fuerza el diestro, que poco a poco logró meter al animal en la muleta y hacerse con su irregular embestida. Estocada media y ovación.

En el cuarto tuvo mejor suerte Alejandro Talavante, lidiando al animal más pesado del festejo: un toro de 526 kilos y cuatro años y medio. Saludó una ovación el banderillero Javier Ambel tras colocar dos buenos pares. El animal tuvo buen comportamiento al inicio de la faena, pero comenzó a quedarse corto en los pases. En la suerte suprema, Talavante dejó una estocada fulminante y logró cortar una oreja. Silencio para el animal en el arrastre.

Se cierra de esta forma la feria taurina de San Fernando 2026, con cinco puertas grandes en total para el novillero David Gutiérrez y los toreros Roca Rey, Marco Pérez, Emilio de Justo y Julio Méndez, en una Era de los Mártires que ha vuelto a demostrar que tiene ganas de toros.