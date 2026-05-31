Marisol, dueña de Vidarte, la tienda que enmarca Cáceres desde hace cinco décadas: "Antes se vendían más cuadros"

Vidarte no es una tienda cualquiera. Quien pasee por la cacereña calle Doctor Fleming, puerta de entrada al barrio de La Madrila, seguramente quedará sorprendido al ver un establecimiento que siempre tiene pinturas de Cáceres en la puerta. Es una de sus señas de identidad: ya no solo el arte de por sí, sino el arte que refleja la ciudad, sus rincones, su luz y su memoria cotidiana.

Detrás del mostrador está ahora Marisol Polo Carrasco, heredera de un negocio familiar que roza las cinco décadas de historia y que ha terminado convirtiéndose en una pequeña referencia cultural dentro de uno de los barrios más reconocibles de Cáceres.

Habla un poco nerviosa, pero siendo muy cercana, como quien lleva toda la vida viendo entrar vecinos, artistas y clientes habituales. Y, en realidad, así es.

Una historia familiar nacida de las manos de un artesano

Todo comenzó con su abuelo, Félix Carrasco. "Era un artista", resume Marisol con una sonrisa. Le gustaba trabajar la madera, hacer tallas, relojes, figuras religiosas y piezas artesanales. Algunas siguen todavía dentro de la tienda, casi como reliquias familiares silenciosas que observan el paso del tiempo.

Fue él quien empezó a interesarse por la marquetería y el enmarcado en un pequeño local situado en otra calle cercana, en la plaza de Gante. Más tarde, el negocio pasaría a manos de su padre, Benito Reyes Polo, conocido en la ciudad por haber estado durante décadas detrás del mostrador de Vidarte.

"Mi abuelo ya era mayor y no podía hacerse cargo de todo. Mi padre empezó ayudándole y al final se quedó con el negocio", recuerda. Benito estuvo más de 40 años al frente de la tienda. Hace tres se jubiló. Pero realmente el relevo llevaba tiempo produciéndose. "Yo ya llevaba aquí muchísimos años".

Benito Reyes, dueño histórico de Vidarte. / Pablo Parra

Aunque ahora es ella quien dirige Vidarte, Marisol lleva media vida dentro del local. Entró siendo joven y terminó aprendiendo el oficio, el trato con la gente y el funcionamiento del negocio desde dentro. "Yo ya llevaba aquí bastante tiempo con él. Cuando se jubiló, pues me quedé", explica con naturalidad.

Calcula que lleva entre quince y dieciocho años trabajando en la tienda. Tiempo suficiente para haber visto cómo ha cambiado el barrio, cómo han evolucionado los clientes y cómo el arte también ha cambiado su forma de venderse.

Porque si algo define hoy a Vidarte es su especialización en el enmarcado. Aunque también venden material de bellas artes y cuadros de pintores extremeños, buena parte de su actividad gira en torno a dar forma y presentación a obras, fotografías o recuerdos.

Una tienda llena de cuadros de Cáceres

Entrar en Vidarte es entrar en una pequeña galería improvisada sobre Cáceres. Las murallas, la Parte Antigua, las callejuelas empedradas o las escenas cotidianas de la ciudad aparecen repartidas entre las paredes y el escaparate. "Son cuadros de pintores de aquí de Cáceres", cuenta Marisol mientras señala distintas obras repartidas por el local.

Junto a la puerta del local se encuentra actualmente un gran cuadro que muestra a Leoncia, cara reconocible de El Periódico Extremadura, obra de un nombre conocido para el circuito artístico local: Luis Tenaz.

Galería | Así es Vidarte, la tienda que enmarca Cáceres / Pablo Parra

Como él, son muchos los artistas extremeños que siguen llevando allí sus trabajos para exponerlos y venderlos. "Antiguamente se vendían más cuadros que ahora", admite. "Ahora está un poco más flojo". Los artistas llevan sus obras y ellos los dejan "en depósito". Luego, una vez se venden, se reparten los beneficios.

La cercanía como clave de un negocio querido

En internet, las reseñas de Vidarte llaman la atención. Decenas de clientes destacan el trato, la atención y el trabajo realizado. Cuando se le pregunta por la clave, Marisol tarda unos segundos en responder. "Yo creo que la cercanía. Asesoramos bien a la gente y hacemos bien los trabajos. Eso la gente lo valora".

Quizá también influya algo más difícil de explicar: la sensación de entrar en un negocio auténtico, de los que todavía conservan un trato humano y una historia detrás.

Galería | Así es Vidarte, la tienda que enmarca Cáceres / Pablo Parra

Ahora, además, el taller sigue funcionando en familia. Su marido es quien realiza buena parte de los enmarcados desde que Benito se jubiló. El oficio continúa pasando de mano en mano, casi igual que empezó décadas atrás.

La Madrila que fue y la que queda

Vidarte ha sobrevivido también a los cambios de La Madrila. Un barrio que durante años fue sinónimo de movimiento comercial, vida diaria y actividad constante, y que hoy, según Marisol, atraviesa una etapa muy distinta. "Está en bastante decadencia", reconoce. "Antes había mucho más movimiento. Ahora quedan muy pocas tiendas".

Habla sobre todo del cierre progresivo de negocios tradicionales y de la sensación de abandono que perciben algunos comerciantes de la zona. "En Navidad ni siquiera ponen luces aquí. Yo creo que es de las pocas zonas de Cáceres que no tiene".

Galería | Así es Vidarte, la tienda que enmarca Cáceres / Pablo Parra

No lo dice desde el enfado, sino desde cierta resignación tranquila. Como quien ha visto cambiar poco a poco el barrio desde detrás de un escaparate.

Aun así, cada mañana el local vuelve a abrir, como si la tienda se empeñara, día tras día, en recordar que todavía quedan lugares donde la ciudad también puede contemplarse enmarcada. Y en la puerta siguen apareciendo cuadros de Cáceres. Acrílicos, al óleo, con colores llamativos, con tonos más serios... Desde la Torre de Bujaco hasta San Mateo. Y también otros puntos de la provincia de Cáceres como Alcántara o Hervás.

Por eso Vidarte tiene algo especial. Porque en una época en la que muchas tiendas desaparecen y los barrios cambian demasiado rápido, este pequeño local de La Madrila continúa resistiendo entre marcos, pinceles y cuadros de Cáceres. Como si cada obra de arte colgada en sus paredes sirviera también para conservar una parte de la vida de la ciudad.