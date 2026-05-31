La noche del sábado en la Feria de Cáceres deja cinco traslados a centros sanitarios, peleas y una intoxicación con convulsiones

La Feria de Cáceres ha cerrado la jornada del sábado al domingo con 43 asistencias en el recinto ferial, la cifra más alta registrada en lo que va de semana, y cinco traslados a centros sanitarios, según la ficha de servicio facilitada por Cruz Roja Extremadura, que mantiene desplegado estos días su dispositivo preventivo. El volumen de asistencias confirma el aumento de actividad durante una de las noches de mayor movimiento en el recinto ferial, aunque la mayoría de las intervenciones han podido resolverse en el propio dispositivo o con derivaciones controladas.

El operativo, activo entre las 18.00 y las 06.00 horas, ha afrontado una noche más intensa que las anteriores. Dos de los traslados sanitarios se han realizado en ambulancia de soporte vital básico, uno por un cólico nefrítico y otro por un cuadro de hipertensión con epistaxis. A estos se ha sumado un traslado en soporte vital avanzado tras atender a un varón con intoxicación etílica, pérdida de consciencia y convulsiones, una intervención que ha requerido la activación de una unidad medicalizada a través del 112 y su derivación en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres. Los otros dos traslados se han efectuado por medios propios.

Heridas y malestar general

El informe facilitado refleja que las heridas han sido la incidencia más numerosa de la noche, con 12 casos, seguidas de 10 episodios de malestar general y 8 traumatismos. También se han registrado dos intoxicaciones, una patología cardíaca, una pérdida de consciencia y nueve asistencias incluidas en el apartado de otros. No constan en el balance patologías respiratorias, digestivas ni quemaduras.

Galería | Las imágenes del sábado de la Feria de Cáceres / Carlos Gil

Durante la noche, el equipo de Cruz Roja también ha atendido a varias personas implicadas en dos peleas registradas en el recinto ferial. Según la información facilitada, las lesiones han sido de carácter leve y no han revestido gravedad, por lo que estas intervenciones no han tenido mayor relevancia clínica.

Dispositivo especial

Para esta cobertura, el dispositivo desplegado ha contado con una ambulancia tipo B, una ambulancia tipo C, un vehículo de intervención 4x4, un vehículo de transporte de personal y un módulo de asistencia sanitaria. En cuanto a recursos humanos, han participado personal de coordinación, diez socorristas, nueve técnicos o habilitados, dos profesionales de enfermería, un médico y un operador de radio.