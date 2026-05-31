El pueblo de Cáceres donde se habla una lengua milenaria y tiene un encanto lagarteiru y naturaleza salvaje

Ahora que empieza el calor y si buscas una escapada de turismo rural que combine naturaleza salvaje, historia de frontera y una cultura tan viva que parece sacada de un cuento, tu próximo destino es el norte de Extremadura. En el extremo más auténtico de la Sierra de Gata (Cáceres) se esconde Eljas (conocido localmente en su lengua romance como As Ellas), un pintoresco pueblo de montaña que te atrapará desde el primer segundo. Custodiado por imponentes picos de granito y bañado por el río que lleva su nombre, este rincón es un auténtico oasis de autenticidad en plena "Raya" con Portugal.

Un paseo por la historia de Eljas

Para entender Eljas hay que perderse sin prisa por sus empinadas calles empedradas de trazado irregular. Aquí, la arquitectura serrana se funde con el granito del terreno, regalándonos callejones adaptados a la roca con miradores que ofrecen vistas espectaculares. Tu primera parada debe ser la Plaza de la Constitución, el corazón de la villa, famosa por sus soportales sostenidos por robustos pilares de granito y presidida por "A Fonti", una preciosa fuente monumental esculpida en piedra. Muy cerca se encuentra también "A Fonti Álamo, una joya de ingeniería hidráulica medieval protegida por una sólida bóveda de cañón que lleva siglos abasteciendo al pueblo.

Pero el gran protector visual de la villa es el Castillo de Eljas (Castelu D'as Ellas). Construido en el siglo XV como sede de una encomienda de la Orden de Alcántara, esta imponente fortaleza medieval sufrió duros asedios durante las guerras con Portugal en el siglo XVII. Hoy en día, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), es una joya consolidada que conserva parte de su muralla y dos majestuosas torres —la cuadrada del homenaje y otra cilíndrica— que regalan vistas inigualables del idílico Val de Xálima.

El misterio de 'A Fala' y el dialecto lagarteiru

¿Sabías que en Eljas se habla una lengua propia? Este es, sin duda, el mayor patrimonio cultural de la zona. Se trata de A Fala (o Xalimego), un tesoro lingüístico de origen galaico-portugués medieval con influencias asturleonesas que sobrevive de manera asombrosa en el valle.

En Eljas, esta variante se llama lagarteiru. Considerada la versión más musical, cantarina y pura del valle por su resistencia a los "injertos" del castellano, tiene una vitalidad arrolladora: más del 94% de los eljanos la utiliza a diario en casa, garantizando el relevo intergeneracional. Por cierto, el curioso término de lagarteiru viene de la antigua afición local de capturar y comer lagartos comunes. Aunque hoy la legislación prohíbe esta práctica por conservación de la fauna, el reptil sigue siendo su emblema oficial, luciendo preeminente en el escudo del Ayuntamiento.

Senderismo y piscinas naturales de ensueño

El entorno natural que rodea la Sierra de Eljas y el Pico Jálama (de 1487 metros) es un paraíso para los amantes del senderismo y el turismo activo. Si te gusta caminar, puedes recorrer la preciosa Ruta A Fala (PR-CC 184), un sendero de 16,5 km que conecta Eljas con los pueblos vecinos entre calzadas medievales empedradas.

Durante tu subida al Puerto de Santa Clara, te toparás con las Torres de Hernán Centeno. Este imponente conjunto de afloramientos graníticos simula una fortaleza medieval derruida y esconde leyendas fantásticas, como el mito de la "Mora Peluda", una criatura misteriosa que, según dicen, habita en el corazón de las rocas y solo sale en Semana Santa.

Si tu escapada es veraniega, que es la que yo te aconsejo para pasar un verano fresco, no puedes dejar de visitar la piscina natural de Los Molinos. Situada a solo 2 kilómetros del pueblo, aprovecha las aguas cristalinas del río Eljas para formar tres pozos en cascada perfectos para toda la familia : la Piscina de Arriba (con agua directa de la sierra), el Pozo del Medio (de mayor profundidad para nadar, con hasta 2,5 metros) y el Pozo de las Monjas (más seguro y de poca profundidad, ideal para niños). El área cuenta con sombras, merenderos y un agradable chiringuito estival.

Platos tradicionales que debes probar, si o si

La gastronomía eljana es un homenaje a la cocina pastoril de secano y al Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la variedad Manzanilla Cacereña, amparado por la DOP Gata-Hurdes. Muy cerca de la villa, la prestigiosa almazara As Pontis elabora el premiado aceite Vieiru, que se utiliza como base dorada para todas las recetas tradicionales.

Pero si quieres vivir la experiencia gastronómica completa, no te vayas sin probar estos platos que están para chuparse los dedos. Allu de patatas: un reconfortante guiso de patatas "cascadas" a fuego lento con abundante ajo, pimientos y un toque de Pimentón de la Vera. Girixi-girixo: la especialidad medieval más exclusiva de Eljas, servida tradicionalmente a los pastores durante la trashumancia invernal. Us fornazus (Hornazos): una deliciosa masa de pan rellena con embutidos de la matanza casera. A chanfraina: Guiso tradicional a base de asadura de cabrito picada fina y aromatizada con hierbabuena.

¿Y para el postre? La repostería artesanal local es espectacular. Tienes que probar los riturcius (retorcidos), una masa frita con forma de espiral elaborada usando cañas de río, los esponjosos follos, las tradicionales floretas bañadas en miel de la sierra o las clásicas pirrunillas (perrunillas), que se deshacen en la boca.

Tradiciones que unen fronteras

El calendario festivo de Eljas es puro sentimiento e historia. En invierno, el pueblo vibra con las fiestas de San Blas y las Candelas (del 2 al 4 de febrero), famosas por las veloces carreras de caballos que los jinetes locales corren por las empinadas calles empedradas de piedra entre el calor de las perrunillas y el aguardiente.

La primavera trae la Romería de la Divina Pastora en el precioso paraje natural de El Soto y las fiestas de su patrón San Bernabé el 11 de junio. En agosto, las Fiestas del Emigrante llenan la villa de capeas, encierros y verbenas nocturnas.

Pero la cita otoñal por excelencia es As Borrallás - Magusto, celebrada a finales de octubre o principios de noviembre. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, conmemora el hermanamiento de Eljas con la vecina localidad portuguesa de Foios. El sábado se realiza la "Ruta Internacional del Contrabando" (14 km), recreando los caminos de los valientes macuteiros (contrabandistas). Tras un gran almuerzo, el domingo se rinde un emotivo homenaje floral ante la estatua del contrabandista situada junto al castillo, cerrando la jornada con un asado popular de más de 300 kilos de castañas al son de grupos folclóricos de España y Portugal.

Eljas es, sin duda, un rincón único que conserva la esencia más pura de Extremadura. Un destino idóneo para los viajeros que buscan conectar con la cultura y la naturaleza a un ritmo slow. ¡Desde aquí te animo a descubrir el encanto lagarteiru!