Susto en el centro de Cáceres: detenido un hombre tras intentar robar con un cuchillo en un estanco

Momentos de tensión este domingo en pleno centro de Cáceres. La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de intentar robar con un cuchillo en el estanco 24 horas de la avenida Virgen de Guadalupe. Los hechos han ocurrido pasadas las ocho de la tarde, coincidiendo con el cierre de la Feria de San Fernando y en una zona céntrica que todavía registraba actividad a esa hora, una circunstancia que ha contribuido a que el incidente no pasara desapercibido.

La irrupción del individuo ha generado un fuerte sobresalto en el interior del establecimiento, donde se encontraban trabajadoras y clientes cuando ha accedido al local. Según las primeras informaciones, el detenido ha entrado intentando ocultar parte del rostro y, una vez dentro, ha mostrado un arma blanca.

Reacción inmediata

La rápida reacción de quienes se encontraban en el estanco ha evitado que el intento de robo fuera a más, ya que han logrado abandonar el local y cerrar la puerta, dejando al presunto autor dentro hasta la llegada de la Policía Nacional. Los agentes se han desplazado hasta el establecimiento en pocos minutos y han detenido al varón, que permanecía retenido. No han trascendido, por el momento, daños personales.

La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias para esclarecer todos los detalles del suceso y concretar las circunstancias en las que el detenido ha accedido al establecimiento armado con el cuchillo. El arresto se ha practicado como presunto autor de un intento de robo.