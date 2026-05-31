La "vivienda pasante", la clave del nuevo plan de la Ribera del Marco de Cáceres: pisos con luz y aire por dos fachadas

Después de conocerse el reajuste del número de viviendas, las condiciones del terreno sobre el Calerizo y el cambio de modelo urbanístico para dejar atrás la manzana cerrada, el estudio de detalle del ámbito API 32-01 «San Francisco 06» deja otra lectura menos evidente, pero clave para entender cómo quiere construirse el futuro desarrollo residencial junto a la Ribera del Marco. El documento no habla solo de bloques, alturas o edificabilidad. También introduce una idea que aparece como uno de los argumentos técnicos de la nueva ordenación: la vivienda pasante.

Una vivienda pasante es, en esencia, un piso que atraviesa el edificio de un lado a otro. No mira únicamente a una fachada o a un patio interior, sino que se abre a dos orientaciones distintas. Eso permite que entre luz por más de un frente y que el aire pueda circular de manera natural por el interior de la casa. En términos sencillos: son viviendas pensadas para respirar mejor.

Pisos con doble orientación

El estudio de detalle vincula este tipo de vivienda a la posibilidad de mejorar el soleamiento, la ventilación cruzada y el confort interior de los futuros pisos. Para lograrlo, la propuesta plantea un fondo edificable flexible de hasta 14 metros, una medida que, según la memoria, permite favorecer viviendas pasantes, patios interiores más iluminados y mejores condiciones de ventilación natural.

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La diferencia con una vivienda convencional es clara. Un piso que solo tiene ventanas hacia una fachada depende de una única orientación. Puede recibir menos luz, ventilar peor y tener más dificultades para renovar el aire. En cambio, una vivienda pasante puede abrirse, por ejemplo, hacia la calle y hacia un patio interior amplio, o hacia dos fachadas opuestas. Esa doble apertura facilita la ventilación cruzada, una corriente natural que mejora la calidad ambiental del interior sin depender siempre de sistemas mecánicos.

Ese es uno de los motivos por los que el documento defiende la reordenación de los bloques. La modificación no se presenta solo como una cuestión de dibujo urbano, sino como una manera de adaptar el proyecto a los criterios actuales de habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética. La memoria sostiene que el mercado residencial ha cambiado y que ahora se demandan viviendas con mayor calidad, más relación con el exterior, estancias amplias, luz natural y dotaciones comunes.

Una explicación

Este enfoque ayuda a entender por qué el plan abandona la configuración más compacta prevista en 2005. Según el estudio, aquella ordenación generaba una disposición de volúmenes más rígida, cerrada y sombría, con menos capacidad para garantizar soleamiento, ventilación y vistas en las futuras viviendas. La nueva alternativa, en cambio, apuesta por bloques más abiertos, aterrazados y permeables, con espacios interiores y una orientación pensada para que las fachadas principales miren preferentemente hacia el norte y el sur.

El concepto de vivienda pasante se convierte así en una pieza del argumento general. No se trata únicamente de separar edificios o abrir patios, sino de que esa nueva forma urbana permita viviendas con dos frentes, más luz y circulación natural del aire. La ordenación de los volúmenes, los retranqueos y el límite de fondo edificable están relacionados con esa idea.

El expediente insiste en que el cambio no supone aumentar la edificabilidad global ni modificar los usos previstos. La actuación mantiene los 56.025 metros cuadrados edificables distribuidos entre las ocho parcelas residenciales del ámbito, pero cambia la manera de colocarlos sobre el terreno. También mantiene el uso residencial plurifamiliar y la ordenanza de edificación en manzana cerrada, aunque la propuesta introduce una composición más abierta y flexible.

Más altura, pero menos fondo

La modificación ya ha puesto sobre la mesa que los edificios podrán alcanzar hasta bajo más nueve plantas y ático en seis parcelas y baja más ocho plantas y ático en otras dos, frente a la altura vigente de seis plantas más ático. Sin embargo, la memoria técnica sostiene que esa mayor altura se acompaña de una reducción de la masividad del conjunto y de una mejora en la calidad de los espacios interiores.

Ahí vuelve a aparecer la vivienda pasante como una de las claves. Al limitar el fondo edificable a 14 metros y abrir la ordenación, el estudio busca evitar bloques excesivamente profundos, que suelen complicar la iluminación natural y la ventilación de las estancias interiores. La propuesta plantea edificios con patios más soleados, fachadas mejor orientadas y zonas comunes que funcionen como espacios de relación, no como simples huecos residuales entre construcciones.

El documento también habla de bajos con patio, soportales y posibles usos comunitarios en planta baja. Esa combinación dibuja un modelo de vivienda nueva que no se limita a sumar pisos, sino que intenta responder a una demanda más actual: casas con mejores condiciones interiores, zonas compartidas y una relación más amable con el entorno inmediato.

En una ladera

El ámbito se sitúa entre la ronda de San Francisco y la avenida Cervantes, en una ladera que desciende hacia la Ribera del Marco. Esa topografía condiciona toda la propuesta. El estudio defiende que los volúmenes escalonados y aterrazados permiten adaptarse mejor al terreno y reducir el impacto de una ordenación más compacta. La vivienda pasante encaja en ese planteamiento porque necesita una disposición que permita abrir fachadas, generar patios y aprovechar la orientación.

La actuación forma parte, además, de una operación urbanística más amplia vinculada a la liberación de suelo en la Ribera del Marco y a la creación de un parque público de aproximadamente 51.620 metros cuadrados. La memoria justifica que la edificabilidad se concentre en suelo urbano consolidado para preservar una zona de valor ambiental y paisajístico junto a la Ribera.