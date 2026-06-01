Antonio Pariente, desde Cáceres: "Hay que desarmar a la inteligencia artificial"

El nueve de octubre de 2025 el papa León XVI publicaba su primer documento dirigido a toda la Iglesia, fue una Exhortación Apostólica, si os digo que se titulaba ‘Dilexi te’, ante la pregunta de que si conocíais el dato, no sé, ni cuantos conocíais su existencia, ni cuantos la habéis leído, más bien, creo que la respuesta mayoritaria sería ¿cómo?, ¿eso qué es?

Digo esto, porque hace unos días el papa ha publicado su segundo escrito, esta vez es una Encíclica, y por lo tanto de una categoría superior al anterior. Este documento va dirigido no solo a toda la Iglesia, sino a toda persona creyente o no, que quiera leerla. ‘Magnifica humanitas’ (Magnifica humanidad), es por tanto, la primera gran enseñanza al mundo del papa norteamericano.

Salvo alguna con algún contenido especial, la mayoría de las veces las encíclicas papales tienen una repercusión muy reducida, pasan casi desapercibidas a nivel de medios de comunicación generalistas. No ha pasado en esta, y esto lo que quiero destacaros.

El País, nada sospechoso en temas religiosos, y menos con los relacionados con Iglesia en España, dedica su editorial (y una doble página en el interior) a la encíclica en la edición escrita del 26 de mayo, lo titulaba 'León XIV contra los tecnoligarcas'. Destaca el modo de presentar el documento, ha sido el mismo papa quien lo ha hecho, acompañado de expertos mundiales en la Inteligencia artificial. El periódico lo califica como “un documento potente de evidente carga política”.

Valora la valentía del Papa al decir sin tapujos, ni medias tintas que "hay que desarmar a la inteligencia artificial" y lo repitió en varias ocasiones. La gran aportación del cristianismo a la historia de la humanidad ha sido valorar a la persona, al individuo, al sujeto, por encima de manipulaciones colectivistas o mecánicas. Como matemático, Prevost conoce perfectamente el funcionamiento de los algoritmos y como los mismos pueden ser manipulados.

Es verdad que los grandes descubrimientos de la humanidad tienen siempre como una doble dirección: la que lleva a favorecer el desarrollo de la misma, o la que la puede llevar a su destrucción, pensad en la energía nuclear. Pero, ¡ojo! este ejemplo no nos vale para la inteligencia artificial, desde el principio esta puede estar determinada para manipular a la persona, y hacernos pensar lo que ella quiere que pensemos; de ahí la frase del papa que citábamos antes.

¡Animaros a leerla, son un poco más de cien páginas!