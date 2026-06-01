Aparcar en Cáceres: la batalla diaria que se repite barrio a barrio: "Cada vez es más complicado"

"Hay días en los que lleva más tiempo aparcar que el propio trayecto". La frase resume una realidad cada vez más reconocible en la ciudad. Ocurre al volver del trabajo, al hacer un recado, al acercarse a un comercio o al acudir a una cita en cualquier punto de la ciudad. Encontrar una plaza puede convertirse en una pequeña carrera contra el reloj: rodear la manzana, mirar si algún coche enciende el intermitente, tantear un hueco demasiado justo o asumir que habrá que caminar más de lo previsto.

En Cáceres, estacionar ha dejado de ser un gesto automático para pasar a ser un problema cotidiano. Esa presión, que se nota en la rutina de vecinos, trabajadores y usuarios, explica que cada nuevo espacio de aparcamiento se reciba como un pequeño alivio.

El último ejemplo está en Llopis Ivorra, donde el ayuntamiento ha anunciado recientemente un proyecto para habilitar un parking en superficie. Será en la calle Guatemala, contará con una inversión de 25.000 euros para un terreno de unos 600 metros cuadrados y capacidad para 25 vehículos, una cifra modesta si se mira desde el conjunto de la ciudad, pero significativa para una barriada donde unas pocas plazas pueden marcar diferencia. "Hay calles donde a determinadas horas ya sabes que no vas a encontrar nada", resume Jaime Romero, un residente que ve la actuación como "una ayuda muy necesaria" ante una situación que "cada vez se hace más complicada".

Zona del futuro aparcamiento en superficie en el barrio de Llopis Ivorra. / El Periódico

La intervención responde a una petición vecinal planteada a través de los presupuestos participativos y permite transformar una parcela sin uso en una respuesta concreta a una necesidad diaria. La previsión es que los trabajos se ejecuten en un plazo breve para poner la infraestructura a disposición de los ciudadanos.

Barrios en expansión

La necesidad también se ha hecho visible en barrios periféricos y zonas de crecimiento, donde la falta de plazas convive con nuevas viviendas, equipamientos y desplazamientos diarios. La planificación municipal incluye nuevos aparcamientos disuasorios en El Junquillo, Gredos y El Vivero, este último en el entorno del centro comercial Ruta de la Plata, con una inversión global de 600.000 euros procedente de la Diputación Provincial. Son actuaciones de mayor escala que la prevista en Llopis Ivorra, pero responden a una misma lógica: ganar espacio allí donde la presión empieza a ser más evidente.

Aparcamiento disuasorio en Cáceres. / El Periódico

Para los vecinos, estas actuaciones tienen sentido cuando responden a necesidades muy concretas. "No todos los barrios de Cáceres tienen el mismo problema, pero en muchas zonas la demanda de plazas supera al espacio disponible", defiende Ana Beltrán, vecina del Residencial Gredos. "No se trata de poner coches en cualquier sitio, sino de buscar soluciones donde realmente hacen falta", añade.

La presión del casco histórico

La falta de aparcamiento se nota en barrios consolidados, donde las calles tienen poco margen para absorber más coches; en zonas de expansión que han ganado viviendas, servicios y movimiento; y también en entornos históricos o comerciales, donde los residentes comparten espacio con visitantes, trabajadores, clientes y usuarios de servicios públicos.

El punto más sensible se encuentra en el entorno de la ciudad monumental, donde el problema tiene una complejidad añadida. Allí no se trata solo de facilitar la llegada de los vecinos a sus casas, sino de ordenar un espacio con las limitaciones propias de un casco histórico protegido. "Vivir en el casco antiguo tiene muchas ventajas, pero aparcar es una de las cosas que más complica el día a día", explica María Durán, vecina de la zona.

Coches aparcados en la plazoleta de la calle de Picadores. / El Periódico

En ese contexto, el ayuntamiento ha anunciado un aparcamiento en superficie en una parcela entre las calles Tenerías y Caleros, con capacidad para unos 100 vehículos y acceso preferente para residentes. La medida busca aliviar una dificultad que se arrastra desde hace años en una de las zonas más especiales de la ciudad, aunque no todos creen que la respuesta pueda medirse solo en número de plazas. "Hace falta pensar también en los accesos, en los vecinos y en cómo se ordena la llegada de turistas", señala Antonio Salgado, quien reside desde hace años en la parte antigua.

El mapa del aparcamiento en Cáceres no dibuja una única urgencia, sino muchas necesidades distintas. Llopis Ivorra, Gredos, El Junquillo, El Vivero o el entorno monumental muestran que el problema ya no se mide solo en número de plazas, sino en cómo se ordena una ciudad donde cada vez cuesta más encontrar hueco.