La autovía Cáceres-Badajoz suma otro avance: el tercer tramo costará más de 93 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un nuevo paso para completar la transformación del corredor entre Cáceres y Badajoz en una vía de alta capacidad. Ha licitado por 3,2 millones de euros (IVA incluido) el contrato de servicios para redactar el proyecto de trazado y construcción del nuevo tramo de la A-58 entre La Roca de la Sierra y Bótoa, en la provincia de Badajoz.

La actuación permitirá definir un nuevo tramo de autovía de aproximadamente 12,3 kilómetros, situado entre los puntos kilométricos 53,8 y 66,1 de la actual N-523, dentro de los términos municipales de La Roca de la Sierra y Badajoz. Según la información facilitada por Transportes, el presupuesto estimado para las futuras obras asciende a 93,6 millones de euros (IVA incluido).

Un tramo clave para el corredor Cáceres-Badajoz

El objetivo de esta intervención es seguir avanzando en la conversión del itinerario entre las dos capitales extremeñas en una autovía completa. El nuevo tramo entre La Roca de la Sierra y Bótoa se suma así al desarrollo progresivo de la A-58, una infraestructura considerada estratégica para mejorar la movilidad entre Cáceres y Badajoz y reforzar la seguridad vial en una conexión con un importante volumen de tráfico.

La imagen de la autovía. / Ministerio de Transportes

La futura autovía permitirá mejorar las condiciones actuales de circulación en la N-523, una carretera que presenta limitaciones como travesías urbanas, intersecciones a nivel, numerosos accesos directos y una presencia elevada de tráfico pesado. Con la nueva infraestructura, Transportes prevé aumentar el nivel de servicio del corredor y ofrecer un recorrido más seguro y funcional.

La licitación corresponde por ahora a la redacción del proyecto, paso previo a la contratación de las obras. El anuncio oficial se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha avanzado el ministerio.

Más avances en la A-58

Este nuevo contrato no es una actuación aislada, sino que forma parte del desarrollo por tramos del corredor Cáceres-Badajoz. En estos momentos, ya se encuentran en ejecución las obras del tramo A-66-Río Ayuela, mientras que también está en redacción el proyecto del tramo Bótoa-Badajoz.

Con esta nueva licitación, el Gobierno central ha incorporado otro tramo al proceso técnico necesario para completar la autovía. La conexión por alta capacidad entre Cáceres y Badajoz continúa así su avance administrativo, aunque la actuación entre La Roca de la Sierra y Bótoa deberá superar todavía la fase de proyecto antes de poder llegar a la licitación de las obras.

Ahora solo restaría por avanzar el tramo entre el río Ayuela y La Roca de la Sierra, que aún se desconoce si se realizará en una única fase o en más de una.