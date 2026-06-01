A la cárcel el detenido por intentar robar con un cuchillo en el estanco de Virgen de Guadalupe (Cáceres)
El hombre está investigado por un presunto delito de robo con violencia tras entrar armado en un establecimiento del centro de la ciudad y la jueza ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza
La titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres ha decretado la prisión, provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por intentar robar con un cuchillo en un establecimiento público de la capital cacereña. El arrestado ha pasado este lunes a disposición judicial y está siendo investigado por un presunto delito de robo con violencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado domingo, 31 de mayo, en un local del centro de Cáceres. Se trata del estanco 24 horas situado en la avenida Virgen de Guadalupe, donde el detenido habría entrado armado con un arma blanca, provocando momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el interior.
Retenido dentro del local
El suceso se produjo pasadas las ocho de la tarde, coincidiendo con el cierre de la Feria de San Fernando y en una zona que aún registraba movimiento. Según las primeras informaciones, el hombre accedió al establecimiento intentando ocultar parte del rostro y, una vez dentro, mostró el cuchillo.
La rápida reacción de trabajadoras y clientes evitó que el intento de robo fuera a más. Las personas que se encontraban en el local lograron salir y cerrar la puerta, dejando al presunto autor en el interior hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional. El hombre fue detenido poco después sin que trascendieran daños personales.
Investigación abierta
La Policía Nacional abrió diligencias para esclarecer todos los detalles del suceso y concretar las circunstancias en las que el detenido accedió al establecimiento armado. Tras su puesta a disposición judicial, el juzgado ha acordado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza mientras continúa la instrucción de la causa.
- Muere Héctor, el niño de 4 años de Casar de Cáceres que dio voz al Tay-Sachs infantil en España
- La burbuja hostelera de Cabezarrubia se cobra dos nuevas bajas: cierran Gumia y Origen en Cáceres
- Dos hermanas abren Ágape Tapería y Fogón en el barrio del Rodeo de Cáceres con cocina casera y trato familiar
- San Fernando vive su sábado grande con el ferial volcado en una jornada de máxima afluencia en Cáceres
- Este es el programa completo de la Feria de San Fernando en Cáceres
- La hostelería que hace que los barrios no se apaguen en Cáceres: 'Aquí siempre hay vida
- Así hemos contado la novillada con picadores de la feria de Cáceres
- Tres heridos en una colisión frontal entre dos turismos en Cáceres