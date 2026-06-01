A la cárcel el detenido por intentar robar con un cuchillo en el estanco de Virgen de Guadalupe (Cáceres)

La titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres ha decretado la prisión, provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por intentar robar con un cuchillo en un establecimiento público de la capital cacereña. El arrestado ha pasado este lunes a disposición judicial y está siendo investigado por un presunto delito de robo con violencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado domingo, 31 de mayo, en un local del centro de Cáceres. Se trata del estanco 24 horas situado en la avenida Virgen de Guadalupe, donde el detenido habría entrado armado con un arma blanca, provocando momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el interior.

Retenido dentro del local

El suceso se produjo pasadas las ocho de la tarde, coincidiendo con el cierre de la Feria de San Fernando y en una zona que aún registraba movimiento. Según las primeras informaciones, el hombre accedió al establecimiento intentando ocultar parte del rostro y, una vez dentro, mostró el cuchillo.

Cárcel de Cáceres. / Jorge Valiente

La rápida reacción de trabajadoras y clientes evitó que el intento de robo fuera a más. Las personas que se encontraban en el local lograron salir y cerrar la puerta, dejando al presunto autor en el interior hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional. El hombre fue detenido poco después sin que trascendieran daños personales.

Investigación abierta

La Policía Nacional abrió diligencias para esclarecer todos los detalles del suceso y concretar las circunstancias en las que el detenido accedió al establecimiento armado. Tras su puesta a disposición judicial, el juzgado ha acordado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza mientras continúa la instrucción de la causa.