Cierra Foster's Hollywood en Cáceres, abierto desde 2004 y la ciudad dice adiós a sus aros de cebolla, las burbujas de su Coca Cola y a sus inolvidables 'patatinas'

El sábado fue el ultimo día que Foster's Hollywood ofreció sus extraordinarios menús. El que fuera el Restaurante Malvasía llegó con fuerza en octubre de 2024 a la plazoleta de la calle Antonio Silva de Cáceres, justo donde estuvo durante tantos años la oficina del DNI y trajo un nuevo concepto de concina americana que causó sensación. Ayer domingo los responsables del local, que llevaban la franquicia recogían los últimos enseres y recuerdos. Y lo hacían "con mucha pena". Cargaban algunos fotos, algunas sillas, alguna postal en el coche y se marchaban ya para siempre. Nueve trabajadores han dicho adiós a sus puestos.

Los propietarios barajaron la posibilidad de hacer reformas en el local, pero la cuenta se iba de madre: una inversión de 500.000 euros era muy arriesgada teniendo en cuenta que la franquicia tiene pensado instalarse en el Centro Comercial Ruta de la Plata; dos establecimientos de la misma marca hubiera sido para los de Antonio Silva prácticamente inviable. Entonces optaron por el cierre dejando libre un local que hoy por hoy no se sabe qué destino tendrá.

La firma de los aros de cebolla

La firma de los aros de cebolla, las costillas con miel, las hamburguesas, las inolvidables papatas ('patatinas' como muchos decimos en Cáceres) y el cine americano llegó con toda su ilusión a la capital. Entponces, la sociedad cacereña Carpanceres había invertido 250.000 euros para habilitar el inmueble y decorarlo con recursos de cine (pósters, claquetas...), madera y ladrillo tejar, siguiendo así la línea de Foster´s en sus (en aquel tiempo) 80 restaurantes españoles. Todo venía de cara, se trataba de una cadena vinculada al grupo Cena (capital cien por cien español), una de las compañías hosteleras más potentes del país a la que pertenecía, por ejemplo, la franquicia Pizza Hut, Burguer King España, las cafeterías California, los locales Cañas y Tapas y las cadenas de restaurantes italianos Nostrus y Illten Bieto. La estrella de esta gran empresa era Foster´s, una franquicia de restaurantes americanos que comenzó a gestarse en el año 1971 con un primer local en la calle Magallanes de Madrid, abierto por tres estadounidenses relacionados con el mundo del cine. Poco a poco fueron extendiéndose por todo el país.

Fotogalería | Foster's Hollywood / Miguel Ángel Muñoz

Los clientes de Foster´s Hollywood demandaban, sobre todo, costillas asadas a la parrilla con miel, barbacoa y picante, ensaladas, aros de cebolla, nachos, hamburguesas de varios tipos y postres típicos americanos, como el brownie con chocolate caliente. El restaurante tuvo una treintena de mesas con capacidad para 122 comensales. Cuando se abrió, 17 trabajadores (camareros, cocineros...) recibieron un curso previo de formación en Madrid por parte de la cadena Foster's Hollywood. Ahora, el número 5 de Antonio Silva se queda huérfano y, en nuestra memoria, los buenos ratos que pasamos, las promociones que nos daban, los refrescos, la buena Coca Cola (porque no hay 'foster's que se precie sin una buena Coca Cola con todas sus burbujas y sus hielos cristalinos), la compañía, la comida, la buena charla, la decoración, las últimas risas... Todo era bonito en este Foters's que, desgraciadamente nos dice adiós.