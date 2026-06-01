Los cinco parques infantiles de Cáceres en los que se van a instalar sombras ante los duros veranos

Cáceres empieza a poner remedio a uno de los problemas más repetidos por las familias cada verano: la falta de sombra en los parques infantiles. El ayuntamiento ha sacado a licitación el proyecto para instalar zonas de sombra en cinco áreas de juego de la ciudad, una actuación incluida dentro del Plan Extraordinario de la Diputación Provincial de Cáceres 2024 y que cuenta con un presupuesto base de 300.000 euros. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses, una vez que se formalice el contrato y se inicien los trabajos.

La intervención llegará a parques situados en cinco barrios: el parque Fernando Turégano Valiente, en Mejostilla; la plaza de la Palmera, en el Junquillo; el parque infantil de la calle Alonso Zamora Vicente, en Residencial Universidad; el de la calle Llanos de Cáceres, en La Cañada; y el de la calle Mozart, en Vistahermosa. En conjunto, la superficie aproximada afectada por la actuación será de 1.095 metros cuadrados.

Toldos vela para combatir el calor

El proyecto plantea la instalación de toldos vela triangulares, sujetos mediante cableado, tensores y postes metálicos de acero. La solución se adaptará a cada parque, con alturas y disposiciones variables según la zona de juego, los recorridos peatonales existentes y los elementos urbanos que haya alrededor. El objetivo es cubrir los espacios más utilizados sin distorsionar el entorno ni interferir en los accesos.

La memoria técnica justifica la actuación por la "carencia de sombra generalizada" en estos parques infantiles. Aunque algunos cuentan con arbolado, en muchos casos los árboles se sitúan en el exterior de las zonas de juego y no cubren los elementos infantiles. La intervención pretende así proteger a la infancia en los días de más calor, reducir el soleamiento, favorecer el uso de estos espacios y contribuir a la adaptación de la ciudad al cambio climático.

Una instalación de verano

Las sombras no estarán colocadas todo el año. El sistema se concibe como una instalación temporal y desmontable, pensada para el periodo estival. Según recoge el proyecto, las membranas textiles permanecerán montadas únicamente entre junio y septiembre, y deberán retirarse cuando termine la temporada.

El documento técnico también introduce una condición de seguridad importante: si se prevén vientos superiores a 70 kilómetros por hora, los toldos deberán desmontarse. Las lonas serán de polietileno de alta densidad, microperforadas y estabilizadas frente a rayos UV, con cables y tensores de acero. Los postes irán anclados a zapatas de hormigón armado y el diseño incorpora refuerzos en bordes y vértices para mejorar la resistencia de las piezas textiles.

Plazo para presentar ofertas

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 16 de junio a las 14.00 horas. La apertura de la oferta económica está prevista para el 1 de julio, en el salón de plenos del Ayuntamiento. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado y el criterio económico tendrá un peso del 60%, aunque también se valorarán el mantenimiento de la obra, la ampliación del plazo de garantía y el desmontaje de emergencia por alerta meteorológica.

Con este contrato, Cáceres da un paso para adaptar parte de sus parques infantiles a una realidad cada vez más evidente: los juegos al sol, en pleno verano, son muchas veces espacios impracticables durante buena parte del día. La sombra dejará de depender solo de la orientación o del arbolado existente y pasará a formar parte de la planificación urbana de estos cinco barrios.