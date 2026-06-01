La feria de Cáceres se cierra con un preocupante balance por las graves intoxicaciones por drogas

La Feria de San Fernando de Cáceres se ha cerrado con un balance sanitario similar al de ediciones anteriores, aunque con un dato que ha generado especial preocupación entre los equipos de emergencia: las graves intoxicaciones por drogas que han obligado a evacuar a varias personas a centros sanitarios. Así lo ha señalado Cruz Roja, que ha destacado este tipo de intervenciones dentro de un dispositivo marcado también por los mareos, las lipotimias y las bajadas de tensión provocadas por las altas temperaturas.

Según el balance definitivo facilitado por la organización, el dispositivo sanitario desplegado entre el viernes 22 y el domingo 31 de mayo ha atendido 189 asistencias sanitarias durante los días de feria. Entre ellas figuran 65 heridas, muchas de ellas en los pies por el terreno irregular del recinto; 48 traumatismos de diversa consideración; 8 intoxicaciones; 30 casos de malestar general; 31 asistencias clasificadas como otros motivos; además de 3 quemaduras, 2 patologías respiratorias, 1 patología cardiaca y 1 pérdida de consciencia.

Evacuaciones al hospital

El balance sanitario ha incluido también 22 traslados a centros sanitarios. De ellos, 12 se han realizado en ambulancia tipo B, 1 en ambulancia tipo C y 9 por medios propios. Desde Cruz Roja han subrayado que, aunque la feria ha seguido una línea parecida a la de años anteriores, este año se han producido intoxicaciones por drogas de especial gravedad que han requerido evacuación.

La organización ha explicado que, además de estos casos, el calor ha tenido un peso importante en las atenciones. "Queremos destacar las graves intoxicaciones por drogas que hemos tenido que evacuar a centros sanitarios, el gran número de mareos, lipotimias y bajadas de tensión por las altas temperaturas, y las heridas en los pies, habituales por el terreno desigual del recinto", han señalado desde Cruz Roja.

Última noche de feria

En la última jornada, correspondiente al domingo 31 de mayo, el dispositivo ha registrado 9 asistencias sanitarias, con 5 traumatismos, 2 casos de malestar general y 2 intervenciones por otros motivos. Esa noche, además, 3 personas han tenido que ser evacuadas por traumatismos en rodilla, tobillo y muñeca para la realización de pruebas radiodiagnósticas.

Para cubrir la feria, Cruz Roja ha contado con un dispositivo formado por ambulancias, vehículos de intervención, transporte de personal y un módulo de asistencia sanitaria. En el apartado humano, el balance global recoge la participación de 10 efectivos de coordinación, 66 socorristas, 78 técnicos en emergencias sanitarias, 16 profesionales de enfermería, 5 de medicina y 10 operadores de radio.