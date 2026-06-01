Feria de Mayo de Cáceres: la policía local realiza 500 controles

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres, Soledad Carrasco, ha realizado este lunes un balance "muy positivo" de la Feria de San Fernando 2026, marcada, según ha señalado, por la elevada participación registrada durante todos los días festivos, el éxito de la programación y la convivencia tanto en el centro de la ciudad como en el recinto ferial.

"Hemos vivido una gran Feria de San Fernando, con miles de personas disfrutando de las actividades programadas, con un comportamiento ejemplar por parte de la ciudadanía y sin que se hayan producido incidentes relevantes", ha afirmado Carrasco.

La edil ha subrayado que uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la seguridad. En ese apartado, ha agradecido el trabajo desarrollado por la Policía, los servicios sanitarios, los equipos de limpieza y mantenimiento y el conjunto del personal municipal que ha formado parte del dispositivo especial de feria.

Entre las actuaciones desarrolladas durante estos días, Carrasco ha destacado la labor de la Policía Local tanto en las inspecciones realizadas en las atracciones feriales como en el control del tráfico durante las jornadas de mayor afluencia.

La Policía Local ha llevado a cabo controles diarios de alcohol y drogas durante toda la feria. Entre el jueves y el domingo se controlaron alrededor de 500 vehículos y nueve conductores dieron positivo.

La concejala ha considerado que estos datos demuestran "la importancia de mantener estos dispositivos preventivos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos". El objetivo, ha añadido, ha sido compatibilizar la celebración de las fiestas con la seguridad en los desplazamientos y en los principales puntos de concentración de público.

El centro y el ferial

Carrasco ha puesto también en valor la convivencia entre la Feria de Día en el centro de Cáceres y la actividad en el recinto ferial como uno de los grandes atractivos de San Fernando.

Las calles del centro han registrado una importante afluencia durante todas las jornadas, con actividad hostelera y participación tanto de cacereños como de visitantes. Al mismo tiempo, el recinto ferial ha mantenido una elevada presencia de público en las casetas, las atracciones y los conciertos gratuitos promovidos por el Ayuntamiento.

La edil ha destacado especialmente la actuación de la Orquesta Primera Línea, que congregó a cerca de 9.000 personas y se convirtió en una de las citas más multitudinarias de las fiestas. También ha mencionado el resto de conciertos y actuaciones celebrados durante estos días, entre ellos el concierto de Antonio José en el Recinto Hípico.

Ángel García Collado

La programación dirigida a las familias y al público infantil ha contado igualmente con una buena acogida, según el balance municipal. Las actividades organizadas para estos públicos han registrado una elevada participación y han reforzado el carácter familiar e inclusivo de la feria.

La feria taurina ha vuelto a situarse entre los atractivos de San Fernando, con carteles que el Ayuntamiento califica de primer nivel y una importante respuesta de aficionados llegados desde Cáceres, otros puntos de Extremadura y también de fuera de la región.

"Cuando la organizábamos, soñábamos con una feria participativa, segura y capaz de llegar a todos los públicos y el resultado ha cumplido las expectativas", ha manifestado Carrasco. La concejala ha señalado que la ciudad ha mostrado durante estos días una imagen festiva "muy positiva", con calles llenas de actividad y un ambiente destacado.

Agradecimiento municipal

La concejala de Festejos ha concluido agradeciendo la implicación de hosteleros, caseteros, feriantes, asociaciones, trabajadores municipales y cuerpos de seguridad en el desarrollo de la Feria de San Fernando 2026.

Carrasco ha extendido ese reconocimiento a los ciudadanos por su comportamiento durante las fiestas, que, según ha indicado, ha contribuido a que esta edición haya sido "un ejemplo de convivencia y participación".