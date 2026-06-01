Mayki Gorosito, ganadora del III Premio Conchita Viera en Cáceres: "Sin memoria no hay futuro"

Reconocida por su trabajo en memoria histórica al otro lado del océano Atlántico, el nombre de Mayki Gorosito comenzó a sonar en Cáceres tras recibir la pasada semana el Premio Conchita Viera de la Diputación de Cáceres.

Gorosito fue directora ejecutiva del actual Museo Sitio de Memoria ESMA de Buenos Aires, un espacio que pasó de ser uno de los principales centros de tortura y exterminio de la dictadura argentina a convertirse en un lugar de memoria y reconocimiento internacional. Atiende a este diario desde su lugar natal: Argentina.

Para comenzar, ¿podría presentarse?

Soy Mayki Gorosito, exdirectora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, un excentro clandestino de detención, tortura y exterminio de la República Argentina. Soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y también experta en gestión del patrimonio, cooperación internacional y participación de entidades subnacionales en procesos de integración regional.

¿Cuál es la historia del Museo Sitio de Memoria ESMA?

Como ocurrió en los más de 800 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar argentina entre 1976 y 1983, allí se cometieron crímenes de lesa humanidad. El museo es hoy símbolo y testimonio de la desaparición forzada de personas. En ese lugar hubo torturas, asesinatos, robo de bienes, nacimientos en situación de desaparición forzada, robo de identidades y delitos sexuales, entre otros crímenes.

Y actualmente se ha convertido en un lugar de homenaje y memoria.

Así es. El Museo Sitio fue inaugurado en mayo de 2015 como una institución pública y como un museo de memoria, después de varios años de debates y consensos, en el marco de unas políticas públicas de memoria que supieron ser muy fuertes e integrales.

Durante su visita a Cáceres apoyó iniciativas relacionadas con la antigua cárcel de la ciudad. ¿Cree importante impulsar este tipo de proyectos?

Más que pedir algo concreto, lo que hice fue apoyar todos los procesos de institucionalización de lugares de memoria o de excentros de detención, tortura y exterminio en todas las regiones del mundo. Creo que eso es importante y fundamental, así que apoyar estos procesos me parece muy significativo.

P. P.

¿Qué valoración hace del trabajo de la Diputación de Cáceres en materia de memoria histórica?

Creo que es un trabajo imprescindible. Los procesos de reparación, de creación de institucionalidades, de acompañamiento, de excavación y de promoción de la memoria, la verdad y la justicia son fundamentales. Además, son políticas públicas muy largas y costosas en términos de consensos y acuerdos, pero cualquier iniciativa en ese sentido es imprescindible y muy importante.

Hace apenas una semana recibió el Premio Conchita Viera. ¿Qué ha significado para usted?

Para mí fue un honor muy grande que en otro lugar del mundo se reconociera el trabajo que hicimos en el Museo Sitio de Memoria ESMA para convertirlo en Patrimonio Mundial de la Unesco. Eso significa reconocer que el museo expresa un valor para la humanidad y la importancia de conservar y preservar las instituciones de memoria como parte de las políticas públicas. Además, creo que este tipo de premios no solo reconocen trayectorias personales e institucionales, sino que también son espacios de encuentro, reflexión y visibilidad para este trabajo. Estoy muy agradecida y sigo muy emocionada.

¿Conocía la historia de Conchita Viera? ¿Qué le pareció?

Es una historia que representa a tantas mujeres de América Latina y de España que luchan por la memoria. Creo que forma parte de ese colectivo de mujeres que, de manera pacífica e inclaudicable, han luchado y siguen luchando por la memoria.

¿Sigue la situación de la memoria histórica en España?

Preferiría no emitir una opinión sobre cuestiones tan particulares y vinculadas más a la política general que a la memoria en sí. Pero sí creo que toda iniciativa de política pública vinculada a la memoria histórica debe valorarse. También es importante reconocer el papel de los movimientos memorialistas, de los organismos de derechos humanos y de las víctimas, sobrevivientes y familiares, porque tienen una implicación fundamental en todos estos procesos. Pienso que hay personas muy valiosas en España haciendo memoria e iniciativas públicas que también acompañan ese camino.

Gorosito, con Morales. / Diputación de Cáceres

Para finalizar, ¿qué reflexión hace sobre la memoria democrática?

Creo que los procesos de memoria democrática, de construcción de memoria para conocer la verdad y obtener justicia, son parte fundamental de la profundización de nuestras democracias y de la construcción de sociedades más justas, igualitarias y en paz. Tanto desde el activismo y la sociedad civil como desde los gobiernos, son procesos imprescindibles y virtuosos, porque sin memoria no hay futuro y es en eso en lo que tenemos que seguir trabajando.

¿Conocer el pasado es la mejor manera de construir un futuro mejor?

Desde mi perspectiva, el conocimiento de los hechos traumáticos del pasado y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados promueve el acercamiento a la ética del 'nunca más', a la lucha por la democracia y, en nuestro caso, por la verdad y la justicia.