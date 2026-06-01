La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres

La Cadena Dial volverá a cerrar su Gira de Verano 2026 en la Plaza Mayor de Cáceres el próximo 5 de julio, consolidando a la ciudad como una de las paradas más potentes del circuito nacional de conciertos gratuitos.

Carlos Baute en los conciertos Cadena Dial, en la Plaza Mayor, en 2025. / Jorge Valiente

Cartel de 2026

En esta edición, el escenario cacereño reunirá a un cartel encabezado por Álvaro de Luna, Cepeda, Gonzalo Hermida, Andrés Koi, Ezio Oliva, Andy, Kalenn, Sonia Gómez y Borja, en un formato que mezcla artistas consolidados del pop español con nuevas voces emergentes del panorama musical.

El cartel de este año en Cáceres vuelve a apostar por una combinación de nombres ya consolidados del pop nacional y artistas con una proyección creciente dentro del circuito de radiofórmulas. Encabezan la cita Álvaro de Luna y Cepeda, dos de los intérpretes más reconocibles de la escena actual, con una presencia habitual en las listas de éxitos y una fuerte conexión con el público joven, lo que refuerza el carácter masivo del evento.

Junto a ellos, destacan propuestas como la de Gonzalo Hermida, con un perfil de cantautor pop de corte emocional; Ezio Oliva, habitual en la gira y con recorrido internacional dentro del pop latino; Sonia Gómez, que aporta el componente más ligado al pop contemporáneo con tintes urbanos. El cartel se completa con nombres como Andrés Koi, Andy, Kalenn y Borja, que representan la apuesta por nuevas voces dentro del formato de Cadena Dial, manteniendo el equilibrio entre artistas de trayectoria y talentos emergentes que buscan consolidarse ante grandes audiencias.

El concierto mantiene su condición de entrada libre, lo que lo convierte en uno de los eventos de mayor afluencia del verano en Extremadura y en un punto de encuentro masivo en pleno centro histórico de la ciudad.

Cierre de la gira

La cita forma parte de una gira nacional que recorre múltiples ciudades españolas entre junio y julio, con un formato itinerante que transforma plazas y espacios urbanos en grandes recintos musicales al aire libre.

En el caso de Cáceres, la Plaza Mayor se ha consolidado como una de las sedes más emblemáticas del tour, con una fuerte respuesta de público y un impacto directo en la dinamización del casco histórico.

La edición de 2025 ya evidenció este fenómeno con un lleno absoluto y una noche protagonizada por artistas como Efecto Pasillo, David DeMaría, Merche, Barei, Paul Alone, María Parrado, Sonia Gómez, Álvaro García, Ezio Oliva, Hilario y Moisés Losada, entre otros.

Aquella edición volvió a confirmar el modelo de la gira: conciertos gratuitos, ambiente festivo y una programación centrada en el pop nacional de gran consumo, con una alta participación ciudadana y turística.

Un año antes, en 2024, Cáceres también fue protagonista de estos grandes conciertos veraniegos con el ciclo que combinó las giras de Cadena Dial y otros formatos musicales en la ciudad, con artistas como Carlos Baute, Blas Cantó, Ana Guerra, Dani Fernández, Beret y Álvaro de Luna, consolidando el modelo de macroconciertos en la Plaza Mayor.

En ese contexto, Cáceres se convirtió en una de las pocas ciudades capaces de albergar consecutivamente grandes eventos gratuitos de radiofórmulas nacionales, reforzando su posicionamiento dentro del circuito de música en directo de verano.

Con la edición de 2026, la ciudad vuelve a situarse en el centro del mapa musical estival, confirmando la Gira de Verano de Cadena Dial como una de las citas más consolidadas del calendario cultural y la Plaza Mayor de Cáceres como su escenario más simbólico.