La resaca festiva en Cáceres cierra una edición de San Fernando con el público como protagonista

La Feria de Mayo echó este domingo el cierre a varios días de celebración repartidos entre el recinto ferial, el centro de la ciudad y otros escenarios culturales, deportivos y taurinos. La capital cacereña amanece este lunes con la resaca propia de las noches largas, el desmontaje en marcha y el balance de una edición marcada por la respuesta del público hasta el último día.

El calor ha condicionado buena parte de la semana, especialmente en las horas centrales del día, pero no ha frenado el pulso de una feria que ha ido creciendo conforme avanzaban las tardes. Las atracciones han concentrado más público al caer la noche y las casetas han vuelto a ser punto de encuentro para grupos de amigos, familias y jóvenes, aunque entre sus trabajadores se repite una misma idea: la feria ha funcionado, pero el público ha llegado más tarde de lo habitual.

Pese a ello, caseteros y feriantes coinciden en hacer un balance positivo, con buena respuesta tanto de cacereños como de visitantes y una programación apoyada en música, DJ y espectáculos que ha ayudado a sostener el ambiente. «Lo importante es que ha habido diversión, buena música y buen rollo, que es de lo que se trata», resume Ana Isabel Marroyo, de la caseta La Bola de Cristal.

Los puestos de comida y el trasiego constante de personas entre distintos puntos de la ciudad han completado la estampa de unos días que confirman el peso de San Fernando en el calendario festivo cacereño.

Tras varias jornadas de movimiento continuado en el ferial, el domingo mantuvo el tono propio de un último día de San Fernando, con la presencia de familias y grupos que apuraron los últimos paseos, las vueltas finales en los cacharritos y las últimas consumiciones antes del cierre definitivo.

El tramo inclusivo volvió a tener su espacio entre las 19.00 y las 21.00 horas, con las atracciones sin música para que las personas con sensibilidad sensorial pudieran disfrutar con mayor tranquilidad.

Aunque la despedida no se limitó al recinto ferial. El paseo de Cánovas mantuvo durante la jornada dominical la Feria Agroalimentaria y de Artesanía, que ha ejercido estos días como uno de los principales reclamos en el centro. Entre productos locales, elaboraciones tradicionales y artículos artesanos, el mercado ha vuelto a atraer a vecinos y visitantes, aunque su actividad también ha estado condicionada por las altas temperaturas registradas en determinadas franjas horarias.

A esa pérdida de horas útiles se ha sumado una menor presencia de expositores. Según apuntan los propios comerciantes, este año han participado 15 puestos, una cifra inferior a la de ediciones anteriores y que también ha influido en la imagen general del mercado. Menos casetas, menos horas de venta y un público más concentrado en determinados momentos han dejado una edición algo más floja en ventas, aunque los vendedores destacan que la cita ha conservado parte de su atractivo habitual en el paseo.

Así, a falta de un balance oficial, la feria deja la impresión de una edición repartida entre varios focos de actividad y sostenida por la respuesta del público. El ferial ha concentrado buena parte del pulso nocturno, Cánovas ha mantenido la actividad durante el día y el resto de la programación ha completado unos días que ahora dan paso al desmontaje, a la retirada de estructuras y al regreso progresivo de Cáceres a su ritmo habitual.