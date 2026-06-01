Qué tendrá la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres: más camas, más quirófanos y nuevos espacios

La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres ya no es solo un proyecto sobre plano. La Junta de Extremadura ha presentado este lunes una actuación que, según ha defendido la presidenta regional, María Guardiola, supondrá "la mayor obra sanitaria de la historia de Extremadura" y que contará con una inversión de 189 millones de euros. La ampliación permitirá incorporar 431 nuevas camas, diez quirófanos y 283 consultas externas, además de nuevos espacios asistenciales, zonas humanizadas, jardines terapéuticos, más aparcamientos y mejoras en la conexión con la primera fase del complejo.

La presentación se ha celebrado en el salón de actos del recinto hospitalario. Allí ya trabajan las máquinas, un detalle en el que han insistido tanto la presidenta de la Junta como el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, para subrayar que la segunda fase ha comenzado a materializarse. Guardiola ha señalado que el nuevo hospital nace con la vocación de "transformar la atención hospitalaria no solo de Cáceres y de este área sanitaria, sino de toda Extremadura".

Galería | Así avanzan las obras del Hospital Universitario de Cáceres /

El proyecto eleva de forma notable la previsión inicial que se encontró el actual Ejecutivo regional al llegar al Gobierno. Según ha explicado la presidenta, aquella propuesta contemplaba una inversión de 75 millones de euros y una superficie aproximada de 35.000 metros cuadrados. La actuación presentada ahora triplica la inversión y amplía la dimensión del complejo hasta situarlo en torno a los 100.000 metros cuadrados, sumando la nueva construcción y las intervenciones previstas en la fase ya existente.

Un hospital "de referencia"

Guardiola ha defendido que la ampliación responde a una decisión política de situar la sanidad pública entre las prioridades del Gobierno autonómico. "Extremadura no se resigna a tener servicios de segunda", ha afirmado durante su intervención. La presidenta ha enmarcado el proyecto en una hoja de ruta sanitaria más amplia y ha destacado que la región dedica el 8,9% del PIB a sanidad, "una cifra que sitúa a Extremadura a la cabeza del esfuerzo sanitario en España".

La presidenta también ha vinculado esta inversión a la mejora de recursos humanos y asistenciales en el Servicio Extremeño de Salud. Ha recordado que desde la llegada del actual Gobierno se han incorporado más de mil profesionales sanitarios, aproximadamente la mitad de ellos médicos y enfermeros, y ha defendido que ese refuerzo ha contribuido a reducir los tiempos de espera quirúrgica y a alcanzar cifras récord de actividad en los quirófanos.

En paralelo, Guardiola ha aprovechado su intervención para reclamar al Ministerio de Sanidad una solución al conflicto abierto por el estatuto marco, al considerar que está teniendo consecuencias sobre pacientes y profesionales. "Lo que no puede ser es que se cargue sobre los hombros de los profesionales y sobre todo de los pacientes el coste de la inacción de la ministra de Sanidad", ha señalado.

Humanización y sostenibilidad

El arquitecto Rubén Cabecero, del estudio PichArchitects, ha explicado que el proyecto se ha desarrollado sobre varios pilares: sostenibilidad, eficiencia energética, economía circular, humanización de los espacios y mejora de la funcionalidad interna del complejo. Cabecero ha destacado que el diseño busca situar al hospital como un referente europeo en objetivos medioambientales, con una envolvente eficiente, sistemas de control térmico, reducción del consumo energético y materiales con una menor huella de carbono.

Uno de los elementos más singulares será la creación de jardines terapéuticos vinculados a las plantas de hospitalización. La intención es que los pacientes que puedan hacerlo, siempre con criterio médico, accedan a estos espacios exteriores para aliviar la sensación de reclusión propia de una estancia hospitalaria. "Hemos intentado dar un pasito más, no quedarnos exclusivamente en la humanización, que no es poco, sino convertir la arquitectura en un referente desde el punto de vista solidario para los pacientes, para los médicos y para los familiares", ha explicado Cabecero.

El proyecto también contempla mejoras en la urbanización del entorno, nuevas zonas ajardinadas, una ordenación más clara de los accesos y un incremento de las plazas de aparcamiento. Además, la intervención no se limitará al nuevo edificio. Según ha detallado el arquitecto, también se actuará sobre la fase uno, se ampliará la cafetería, se habilitará una cafetería para personal, se mejorarán las comunicaciones internas y se incorporará una nueva base de helicópteros.

Obras con sistemas prefabricados

La dirección técnica ha apostado por sistemas constructivos prefabricados para acortar plazos y mejorar la calidad de la ejecución. El proyecto incorpora soluciones industrializadas en baños, estructuras y fachadas, con el objetivo de agilizar la obra y garantizar que el resultado final se ajuste al diseño previsto.

Cabecero ha reconocido que uno de los principales retos será coordinar la construcción de la nueva fase con el funcionamiento del edificio actual. "Quizás es donde se encuentra el punto más delicado, conseguir que dos conglomerados tan grandes funcionen de forma unívoca", ha indicado. Para ello, ha destacado la colaboración entre los técnicos del SES, los responsables del Hospital Universitario de Cáceres, el equipo redactor y la unión temporal de empresas encargada de la obra.

Agradecimiento del alcalde

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha agradecido a la Junta y a la presidenta regional el impulso a una inversión que, según ha señalado, permitirá a la ciudad contar con una oferta sanitaria "a la altura de una ciudad ambiciosa, moderna y sin complejos". Mateos ha destacado que la actuación permitirá acceder a tratamientos innovadores, mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y avanzar en la humanización de los espacios hospitalarios.

El regidor ha subrayado también la importancia de cuidar no solo a los pacientes, sino también a sus acompañantes. En ese sentido, ha valorado medidas como la instalación de nuevos sofás para familiares en las habitaciones. "Los acompañantes también merecen que se les trate con respeto y con cariño", ha afirmado.

Con esta segunda fase, la Junta aspira a convertir el Hospital Universitario de Cáceres en un complejo integral de referencia para la ciudad, su área sanitaria y el conjunto de Extremadura. Guardiola ha cerrado su intervención agradeciendo el trabajo de los profesionales del centro y la paciencia de la ciudad. "Hoy estamos de enhorabuena. La sanidad pública refuerza ese compromiso que tiene cada vez que mejora su capacidad de cuidarnos a todos", ha concluido.