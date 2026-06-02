El barrio de Cáceres que celebrará sus fiestas con un homenaje especial a Robe Iniesta

Un barrio cacereño volverá a sacar la convivencia a la calle este sábado, 6 de junio, con una nueva edición de sus fiestas vecinales. La cita, organizada por la Asociación de Vecinos, tendrá actividades para todos los públicos, propuestas familiares durante la tarde y una noche marcada por la música en directo, con un homenaje especial a Robe Iniesta como uno de los momentos más destacados de la programación.

La jornada comenzará a partir de las 18.00 horas en las pistas del Residencial Montesol, junto a las pistas de fútbol. Allí se concentrará buena parte de una programación pensada para reunir a vecinos, familias y visitantes en un ambiente participativo. Habrá actividades infantiles, castillos hinchables, mercadillo, pintacaras y exhibiciones de baile urbano, entre otras propuestas.

Rock urbano para cerrar la jornada

La música tendrá un papel protagonista durante la noche. Las fiestas vecinales incluirán conciertos tributo a Marea y Extremoduro, además del homenaje a Robe Iniesta, una de las figuras más reconocibles del rock urbano español y especialmente ligada al imaginario musical extremeño.

Cartel de Montesound. / CEDIDA

La programación concluirá con una discoteca móvil a cargo de dj Felisuco, que pondrá el cierre festivo a una jornada planteada como punto de encuentro para el barrio.

Una fiesta para hacer comunidad

Desde la Asociación de Vecinos Montesol han defendido el carácter abierto y familiar de esta celebración. "Estas fiestas son una oportunidad para seguir creando comunidad y disfrutar del barrio en un ambiente familiar y participativo", ha señalado el colectivo vecinal en una nota de prensa.

El evento contará además con servicio de comida y bebida, sorteos y regalos, con el objetivo de completar una jornada en la que Montesol volverá a reivindicar el valor de las fiestas de barrio como espacios de convivencia, encuentro y vida vecinal.