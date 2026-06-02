Cáceres vibra esta semana con un homenaje a Dire Straits, formación en reciclaje y una presentación literaria

Propuestas diversas para todos los públicos en la ciudad.

Sesión formativa sobre reciclaje doméstico en el Centro Cívico Raimundo Medina

El Centro Cívico Raimundo Medina acogerá este jueves 4 de junio a las 18.00 horas, una sesión formativa práctica titulada Gestión de residuos y reciclaje en el domicilio. La actividad se enmarca en el programa comunitario Cáceres Contigo, la ciudad que te cuida, cuyo objetivo es fomentar la sostenibilidad y la concienciación ambiental en los distintos distritos de la ciudad.

La formación será impartida por profesionales de Valoriza, empresa encargada de los servicios medioambientales en el municipio, que explicarán de forma didáctica cómo separar correctamente los distintos tipos de residuos domésticos, como vidrio, plástico, papel u orgánicos, con el fin de mejorar la eficiencia del reciclaje en los hogares. Organizada por el Ayuntamiento de Cáceres en colaboración con la Policía Nacional y la Diputación de Cáceres, la sesión es de carácter gratuito hasta completar aforo y está dirigida a vecinos interesados en resolver dudas cotidianas y adoptar hábitos más sostenibles en su día a día.

Centro Cívico Raimundo Medina. / Ayuntamiento de Cáceres

Un homenaje a Dire Straits en el Palacio de Congresos

Cáceres será escenario el próximo 3 de octubre de un concierto homenaje a Dire Straits, una de las bandas más influyentes del rock británico de las décadas de los 70 y 80. La cita busca rendir tributo al legado musical del grupo liderado por Mark Knopfler, conocido por su estilo inconfundible, caracterizado por la mezcla de rock, blues y una cuidada técnica guitarrística.

Dire Straits alcanzó la fama internacional con discos emblemáticos como Brothers in Arms, uno de los álbumes más vendidos de la historia del rock, y con canciones que han trascendido generaciones como Sultans of Swing, Money for Nothing o Romeo and Juliet. Su sonido elegante y su enfoque musical minimalista marcaron una época dentro de la música contemporánea. El concierto se celebrará en El Palacio de Congresos de Cáceres, con apertura de puertas a las 20.00 horas y las entradas estarán disponibles a partir de 26 euros. La propuesta ofrecerá al público la oportunidad de revivir en directo algunos de los grandes éxitos de la banda británica en una noche dedicada a su trayectoria y a su influencia en la historia del rock.

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La Biblioteca Pública de Cáceres acoge la presentación del ensayo 'La Hidra Eterna' de Suso Salgado

La Biblioteca Pública del Estado en Cáceres acogerá el próximo viernes 5 de junio, a las 18.30 horas, la presentación del nuevo ensayo del escritor Suso Salgado Mateo, titulado La Hidra Eterna. El acto está organizado en colaboración con el Centro de Yoga Solar Ananda. El libro se presenta como un ensayo de reflexión personal y social en el que el autor analiza las estructuras de influencia del mundo contemporáneo. A través de sus páginas, propone herramientas de introspección y lucidez orientadas a recuperar la soberanía individual frente a los mecanismos de control global. La entrada será libre hasta completar aforo en la sala.