Calles desaparecidas, viejos comercios y rostros olvidados: así es la nueva y nostálgica web de fotos antiguas de Cáceres

Poner cara a personajes del pasado cacereño, recuperar la imagen de monumentos y edificios desaparecidos y, sobre todo, comprender de dónde viene la ciudad que hoy conocemos. Con el objetivo de conservar la memoria visual de Cáceres y facilitar su consulta de forma ordenada, accesible y abierta a la participación ciudadana nace la web Fotos Antiguas de Cáceres (fotosantiguasdecaceres.es), creada por Alfonso Polo con la colaboración de numerosas personas e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial, el Archivo Municipal, asociaciones y cofradías.

La iniciativa, sin embargo, no surge de la noche a la mañana. Polo llevaba más de una década dando forma a una idea que finalmente ha cristalizado en esta plataforma digital, presentada este lunes en el Palacio de la Isla junto al concejal de Cultura, Jorge Suárez. La web supone, además, la evolución natural del grupo de Facebook Fotos Antiguas de Cáceres, creado también por él y que seguirá desempeñando un papel fundamental como espacio de participación y recopilación de información.

Galería | Así es la web de fotos antiguas de Cáceres / Pablo Parra

"Cuando tú publicas una foto en redes sociales pasan dos, tres o cuatro años y muchas veces ya no eres capaz de encontrarla", explicó Polo durante la presentación. "Una forma de solucionar ese problema es catalogarla y organizarla para que toda esa información no se pierda".

Cáceres a través de los siglos

La plataforma se estructura en varios apartados principales: fotografías antiguas, fotógrafos, fondos fotográficos y una galería dinámica que muestra imágenes aleatorias del pasado de la ciudad. Cada sección ofrece una forma distinta de explorar el archivo. Así, los usuarios pueden buscar instantáneas por fecha —desde la década de 1860 hasta 2008—, por autor o por procedencia de los fondos documentales.

Entre estos fondos figuran los aportados por instituciones públicas, pero también los cedidos por fotógrafos como Serafín Martín Nieto, Paco Mangut o Marcial Rojo, además de colecciones familiares, centros educativos y entidades que han decidido compartir parte de su patrimonio gráfico para incorporarlo a este gran archivo colectivo.

Galería | Así es la web de fotos antiguas de Cáceres / Pablo Parra

Uno de los espacios más atractivos es el denominado 'Pasado y presente en Cáceres', que permite comparar fotografías históricas con imágenes actuales tomadas desde el mismo punto. El resultado es una ventana privilegiada para observar la transformación urbana, arquitectónica y social de la ciudad, desde la evolución de la plaza Mayor hasta los accesos a la plaza de San Jorge.

Por el momento, la plataforma reúne cerca de 2.000 fotografías publicadas, aunque esa cifra no deja de crecer. De hecho, su creador reconoce que todavía tiene pendientes de catalogar y subir alrededor de 40.000 imágenes. Una magnitud que da idea del enorme trabajo de recuperación patrimonial que queda por delante.

Documentación

Más allá de convertirse en un simple repositorio fotográfico, la web aspira a funcionar como una herramienta de documentación colectiva. Cada imagen incorpora, siempre que es posible, datos sobre su autor, la fecha aproximada en la que fue tomada, el lugar exacto que retrata o las historias asociadas a ella. El objetivo es evitar que las fotografías se conviertan en meros recuerdos descontextualizados y transformarlas en documentos capaces de explicar una época.

El proyecto también pretende reivindicar el trabajo de los fotógrafos que documentaron la vida cacereña durante más de un siglo. Algunos nombres son ampliamente conocidos, mientras que otros han permanecido prácticamente en el anonimato pese al extraordinario valor documental de sus imágenes. La plataforma reúne información biográfica sobre ellos, contextualiza sus trayectorias y vincula sus fotografías, permitiendo recorrer la historia de la ciudad a través de quienes la retrataron.

Galería | Así es la web de fotos antiguas de Cáceres / Pablo Parra

"No es solo una galería", subrayó Polo. "Lo que pretendemos es publicar una foto y documentarla para que aporte información sobre lo que estamos viendo y no se quede únicamente en una imagen". Para ello, cada fotografía aparece acompañada de etiquetas, referencias documentales y datos que permiten al usuario ampliar la información y relacionarla con otros contenidos de la plataforma.

Durante la presentación, el concejal de Cultura destacó el valor emocional de una iniciativa que permite a los cacereños reencontrarse con su propia historia. Las imágenes, señaló, no solo muestran calles, edificios o plazas desaparecidas, sino también las personas que habitaron la ciudad, sus costumbres y formas de vida.

Para Suárez, la plataforma supone "una manera de recuperar la memoria, de mantenerla viva y de mostrar la evolución que ha tenido Cáceres a lo largo de todo este tiempo". El edil destacó además la importancia de que los ciudadanos puedan aportar sus propios recuerdos y contribuir a la construcción de un archivo común que preserve el patrimonio gráfico de la ciudad.

Participación ciudadana

La participación ciudadana constituye uno de los pilares del proyecto. Cualquier persona puede colaborar aportando fotografías o ayudando a documentarlas. Consciente de que buena parte de los usuarios serán personas mayores poco familiarizadas con las nuevas tecnologías, Polo ha habilitado fórmulas sencillas de colaboración, entre ellas un número de teléfono y un canal de WhatsApp al que pueden enviarse directamente las imágenes.

Ese carácter abierto convierte a la plataforma en un proyecto en permanente construcción. Los usuarios pueden aportar fotografías, identificar lugares, poner nombre a personas que aparecen en las imágenes o corregir datos históricos. Muchas de esas aportaciones proceden de los más de 14.000 integrantes del grupo de Facebook vinculado a la iniciativa, capaces de reconocer rincones desaparecidos, fechar acontecimientos o identificar protagonistas anónimos que el paso de los años había borrado de la memoria.

La colaboración ciudadana resulta especialmente importante cuando una imagen llega sin apenas referencias. En esos casos, la comunidad se convierte en una suerte de archivo vivo que ayuda a completar la información. Vecinos que reconocen una calle, antiguos alumnos que identifican un colegio o familiares que ponen nombre a rostros olvidados contribuyen a enriquecer el contenido y a convertir cada fotografía en una pequeña pieza de la historia colectiva de Cáceres.

Un viaje al pasado

Ese esfuerzo compartido persigue un objetivo que va mucho más allá de la conservación documental. Las imágenes permiten reconstruir una ciudad en constante transformación: calles que cambiaron de aspecto, edificios desaparecidos, negocios que cerraron sus puertas o escenas cotidianas que hoy resultan irreconocibles. Cada fotografía se convierte así en una pequeña cápsula del tiempo capaz de explicar cómo era la vida en Cáceres décadas atrás.

"Espero que entre todos consigamos recuperar el patrimonio fotográfico de Cáceres", afirmó Polo, que confía en que la participación ciudadana permita seguir ampliando un archivo que aspira a convertirse en una referencia para conocer la historia visual de la ciudad.

Imagen de la colocación de la primera piedra del Ayuntamiento de Cáceres, por Ludwik Tarszenski en 1867. / Fotos antiguas de Cáceres

Y es precisamente ahí donde reside buena parte de la fuerza de este proyecto. Porque más allá de su valor histórico y patrimonial, las fotografías despiertan emociones. En ellas muchos vecinos reconocen el barrio donde crecieron, un comercio que frecuentaban de niños, familiares ya desaparecidos o momentos que forman parte de la memoria compartida de varias generaciones.

La plataforma se convierte así en un puente entre pasado y presente, pero también en un ejercicio de nostalgia colectiva que invita a detenerse unos instantes para mirar hacia atrás y comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos.