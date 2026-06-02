Tejido empresarial
La Cámara de Cáceres arropa la nueva etapa de Extraval con Julio Morales al frente
Gabriel Álvarez Arroyo destaca el papel de la entidad en el acceso a la financiación de pymes y autónomos extremeños en un momento clave para la inversión empresarial
La Cámara de Comercio de Cáceres ha expresado su respaldo a la nueva etapa que inicia Extraval con Julio Morales Bravo al frente. La institución cameral considera que la entidad desempeña un papel estratégico en el fortalecimiento del tejido empresarial extremeño, especialmente en el acceso a financiación para pymes y trabajadores autónomos.
El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, ha subrayado la importancia de Extraval dentro del ecosistema económico regional por su contribución a mejorar las condiciones de crédito de empresas y profesionales.
Según ha señalado la Cámara, esa función resulta especialmente relevante en un contexto en el que la liquidez y la capacidad de inversión son factores determinantes para que las empresas puedan ganar competitividad, consolidar proyectos y afrontar nuevas oportunidades de crecimiento.
Álvarez Arroyo ha destacado que el trabajo desarrollado por Extraval es "fundamental para el impulso económico y de apoyo al crecimiento empresarial". El presidente cameral ha vinculado esa labor con el desarrollo de proyectos, la consolidación de compañías y la generación de empleo en Extremadura.
La Cámara de Comercio de Cáceres sitúa a Extraval como un aliado relevante para las pymes y autónomos extremeños, dos segmentos que forman una parte esencial de la actividad económica regional y que suelen depender de unas condiciones financieras adecuadas para mantener o ampliar su actividad.
En ese sentido, la institución cameral ha puesto el acento en la necesidad de seguir favoreciendo un entorno económico que facilite la inversión, el emprendimiento y la continuidad de los proyectos empresariales en la provincia de Cáceres y en el conjunto de Extremadura.
Una nueva etapa de colaboración
La llegada de Julio Morales Bravo a la dirección de Extraval abre, según la Cámara de Comercio de Cáceres, una nueva etapa para reforzar el papel de la entidad como socio estratégico del tejido empresarial extremeño.
Gabriel Álvarez Arroyo ha deseado a la nueva dirección "el mayor de los éxitos" en esta responsabilidad y ha reiterado la voluntad de la Cámara de seguir colaborando estrechamente con Extraval en beneficio del desarrollo empresarial y económico de Extremadura.
La institución cameral considera que esa colaboración puede contribuir a mejorar el acompañamiento a empresas y autónomos, facilitar el acceso a herramientas financieras y apoyar la creación de un entorno más favorable para la actividad económica en la región.
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