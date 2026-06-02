La Diputación destina casi 20 millones a los municipios de Cáceres en el mayor plan de inversión de su historia

Los municipios de la provincia de Cáceres contarán con cerca de 20 millones de euros para financiar obras y atender gastos corrientes gracias al nuevo Plan Extraordinario impulsado por la Diputación Provincial. La iniciativa, presentada este lunes en la Hospedería La Serrana de Piornal, movilizará exactamente 19.998.387,30 euros, convirtiéndose en la mayor inversión realizada hasta la fecha por la institución provincial a través de un programa de estas características.

El plan está dirigido a las entidades locales y permitirá sufragar tanto actuaciones de inversión como gastos corrientes, aunque estos últimos no podrán superar el 35% de la subvención concedida. La prioridad se centra en las denominadas actuaciones financieramente sostenibles, recogidas en el Real Decreto-Ley 15/2025, de 2 de diciembre.

Financiación para ayuntamientos

Entre las intervenciones subvencionables figuran proyectos relacionados con el abastecimiento de agua, el alumbrado público, la seguridad ciudadana, la prevención de incendios, la vivienda, los centros educativos, las carreteras, los parques o la conservación del patrimonio, entre otras muchas actuaciones. Cada ayuntamiento ha decidido ya el destino de los fondos solicitados y ha trasladado sus propuestas a la Diputación.

La Hospedería La Serrana se ha sometido a una rehabilitación / P. P.

La presentación del programa corrió a cargo del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado por la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez; el vicepresidente tercero de Fomento, Luis Fernando García Nicolás; y el alcalde de Piornal y diputado provincial, Javier Prieto.

Durante su intervención, Morales defendió el papel de las diputaciones y los ayuntamientos como herramientas esenciales para mantener la actividad económica y los servicios en el medio rural. El presidente destacó que los fondos se repartirán entre todos los municipios de la provincia siguiendo criterios objetivos vinculados a la población y sin atender al color político de los gobiernos locales.

"No miramos el color político de los ayuntamientos. El dinero no es de los alcaldes ni de las alcaldesas, ni tampoco de los partidos; es de los ciudadanos y debe revertir en mejorar sus condiciones de vida", afirmó.

Duras críticas

Morales aprovechó además la presentación para lanzar duras críticas tanto al Gobierno central como a los principales partidos políticos por no haber modificado la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según denunció, la normativa impide a administraciones saneadas como la Diputación de Cáceres invertir la totalidad de sus remanentes pese a contar con deuda cero.

"No tiene sentido que el Estado pueda endeudarse, que las comunidades autónomas puedan endeudarse y que una diputación con deuda cero no pueda gastar el dinero que tiene en los bancos", señaló. En este sentido, reclamó un acuerdo entre PSOE y PP para abordar también la financiación local, una cuestión que, a su juicio, queda habitualmente fuera del debate político nacional.

No miramos el color político de los ayuntamientos

El presidente provincial subrayó que, pese a esas limitaciones, la institución ha logrado poner en marcha "el plan extraordinario más ambicioso de la historia de la Diputación", con una inversión cercana a los 20 millones de euros. De esa cantidad, alrededor de 16 millones se destinarán a obras relacionadas principalmente con vías públicas, abastecimiento y saneamiento, movilidad, parques y jardines, caminos vecinales, instalaciones deportivas y vivienda, mientras que el resto servirá para cubrir gastos corrientes de los ayuntamientos.

Además, destacó la rapidez con la que se ha tramitado el programa gracias a la colaboración de los alcaldes y alcaldesas de la provincia. El plan será llevado al pleno de la institución el próximo 11 de junio y, una vez completada su tramitación, permitirá a los municipios comenzar la contratación y ejecución de las actuaciones previstas.

Hospedería La Serrana: el ejemplo físico

La elección de la Hospedería La Serrana como escenario del anuncio no fue casual. El establecimiento acaba de culminar un profundo proceso de rehabilitación financiado por la propia Diputación. Tras permanecer cerrado desde 2013, el complejo ha recibido una inversión superior a los tres millones de euros destinada a su modernización y adaptación a las nuevas demandas del sector turístico.

Morales presentó la rehabilitación como un ejemplo de "política útil" y de inversión pública con impacto directo en el territorio. Según destacó, la reapertura del complejo ya ha permitido la creación de cerca de una veintena de puestos de trabajo, la mayoría ocupados por mujeres, contribuyendo así a la fijación de población y a la generación de actividad económica en el entorno rural.

Los trabajos han incluido mejoras en la envolvente térmica del edificio, la instalación de aislamiento térmico exterior, la renovación de los sistemas de climatización, la adaptación de las medidas de seguridad contra incendios y la mejora de la accesibilidad. A estas actuaciones se han sumado otras incluidas en la oferta de la empresa adjudicataria, Cocinas Industriales Sarpix Extremadura SL, que han permitido renovar espacios como el hotel, el restaurante, las cocinas y las zonas exteriores.

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La Hospedería La Serrana es un establecimiento de tres estrellas que dispone de 29 habitaciones y 67 plazas de alojamiento. Además de los servicios de hospedaje y restauración, el complejo apuesta por actividades ligadas al turismo rural y cultural, aprovechando el potencial de una comarca que tiene en el Valle del Jerte uno de sus principales reclamos.