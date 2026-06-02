La Diputación de Cáceres oferta las plazas para el curso 2026-27 en el Charo Cordero: consulta los requisitos y precios

La Diputación de Cáceres ha abierto la convocatoria para solicitar plaza de alojamiento y manutención en el Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero de cara al curso académico 2026-27. El anuncio ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 101 y contempla un total de 58 plazas destinadas a facilitar el acceso a la formación superior de estudiantes que deban desplazarse a la capital cacereña para cursar sus estudios.

La institución provincial mantiene así una iniciativa con la que busca favorecer la igualdad de oportunidades y contribuir a que los jóvenes puedan continuar su formación académica en condiciones adecuadas, independientemente de su lugar de residencia.

Las plazas ofertadas se distribuyen en 48 habitaciones individuales, cuatro habitaciones dobles y dos habitaciones adaptadas y reservadas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Imagen del CEI Presidenta Charo Cordero. / Diputación de Cáceres

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nacionalidad española con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años que vayan a cursar estudios universitarios de grado en la Universidad de Extremadura, así como Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial con sede en la ciudad de Cáceres.

Entre las titulaciones incluidas figuran también los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, los Ciclos de Grado Superior de Enseñanzas Deportivas y los Estudios Superiores de Diseño, Música y Arte Dramático.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 16 de junio.

Aportación económica de la Diputación

La Diputación asumirá una parte importante del coste de la estancia de los estudiantes beneficiarios. En el caso de las habitaciones individuales, el precio mensual será de 885 euros, de los que 595 euros serán financiados por la institución provincial y 290 euros deberán ser abonados por el alumnado. Por su parte, las habitaciones dobles tendrán un coste de 575 euros mensuales, de los que 425 euros correrán a cargo de la Diputación y 150 euros serán asumidos por cada estudiante.

A estas cantidades habrá que añadir el 10% correspondiente al IVA.

Requisitos académicos

Para acceder a una de las plazas, el alumnado universitario deberá acreditar haber superado un mínimo de 42 créditos durante el último curso académico. En el caso de los estudiantes de nuevo ingreso, será necesario matricularse de al menos 42 créditos para el próximo curso.

Por su parte, los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior, Enseñanzas de Régimen Especial y Cursos de Especialización deberán estar matriculados del curso completo. Además, quienes ya estuvieran cursando estas enseñanzas tendrán que haber superado íntegramente el curso anterior para poder optar a una plaza.

Las bases completas se pueden revisar en el enlace aportado.