Edificio El Carmen de Cáceres: una pequeña ciudad dentro de la ciudad

El edificio El Carmen es uno de esos grandes bloques que forman parte del paisaje cotidiano de Cáceres. Tiene su entrada principal por el número 2 de la calle Doctor Marañón, pero su volumen ocupa una manzana completa entre Doctor Marañón, Avenida de España, Ronda del Carmen y León Leal, muy cerca de la Plaza de América, la Cruz de los Caídos y el Paseo de Cánovas.

Su tamaño y ubicación explican que funcione casi como una pequeña ciudad dentro de la ciudad: portales residenciales, garajes, oficinas, comercios abiertos, antiguos negocios cerrados y bajos pendientes de nuevo uso. En torno a sus fachadas se puede leer también parte de la evolución comercial de Cáceres, desde el viejo mundo de las fondas y los coches de línea hasta la actividad urbana actual.

El paseo por el edificio puede comenzar en la calle León Leal. En esta parte se encuentra una zona vinculada a la sede de El Periódico Extremadura y varios locales donde está prevista la construcción de apartamentos.

Desde ahí, el trazado desciende hacia Ronda del Carmen, una de las fachadas con mayor movimiento comercial del edificio. Es también la zona donde se localizan los grandes garajes, una de las piezas que ayudan a entender la dimensión del bloque y su uso residencial.

Comercios con seguimiento en Ronda del Carmen

En Ronda del Carmen se concentran algunos de los establecimientos con más seguimiento de esta manzana. Entre ellos figura Telepizza, uno de los locales más visibles de esta parte del edificio. A continuación aparecen Relojes Beni, con marcas como Duwart, Guest, Maserati, Polar, Police o Radiant;, y Bella Donna, "Belleza con sentido común", situada en Ronda del Carmen 32. Este centro anuncia servicios de láser médico, láser facial, estética avanzada, micropunción, microblading y medicina estética, con rellenos de ácido hialurónico, inductores de colágeno y masculinización facial.

También se encuentran en esta fachada el mesón La Bodeguilla y la relojería joyería Caymo, que además tiene taller propio. En la misma zona se localiza el antiguo local de Dormibet, negocio que se ha trasladado a la calle Camino Llano.

La esquina con la Avenida de España

La esquina con la Avenida de España conserva una de las imágenes más reconocibles del edificio: la sede de Unicaja, con sus cajeros automáticos, situada frente a una parada de autobús muy transitada. En ese entorno es habitual la presencia de un vendedor de la Once, una escena cotidiana que refuerza el carácter de paso de este enclave urbano.

Desde ese punto, el edificio enlaza con Doctor Marañón y con el área próxima a Cánovas, donde el panorama comercial cambia. Es una de las zonas con más locales cerrados o pendientes de ocupación.

Doctor Marañón y los bajos cerrados

En la esquina de Avenida de España con Doctor Marañón destaca el gran local que ocupó Stradivarius y que continúa cerrado. También cerró la tienda de Capricho Latino y permanece en alquiler el antiguo local de Prodenytrio, que se dedicaba a la fabricación y aparatos de prótesis.

La entrada principal del Residencial El Carmen se encuentra en el número 2 de Doctor Marañón. En esta parte del edificio se localizan el centro dental Gil, el Círculo Hub de la Diputación, una sede de Coag, trasteros en alquiler y la ortodoncia Madín.

En el interior del inmueble figura además un aviso de la administración de fincas Jordán en el que se ruega a los propietarios que procedan a cerrar la puerta al finalizar su hora laboral para evitar incidentes y la presencia de personas ajenas durante la noche.

El recorrido se completa con la presencia de El Periódico Extremadura y, justo al lado, un local donde hubo productos fitosanitarios, de animales y otros artículos, situado en el número 13 y actualmente también en alquiler.

Antes del edificio, el Parador del Carmen

El actual Edificio El Carmen se levantó a principios de 1976 tras la demolición del histórico Parador del Carmen, un antiguo mesón que durante décadas funcionó como parada, fonda y hospedaje para comerciantes, viajeros y vecinos que llegaban a Cáceres desde los pueblos.

Fotogalería | El Edificio El Carmen de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Aquel parador marcó durante mucho tiempo el límite sur de la ciudad. Cáceres comenzaba y terminaba allí, en el entorno de la actual Plaza de América. Hasta ese punto llegaban bestias de carga, viajeros, mercancías y, después, los primeros coches de línea.

El Parador del Carmen no fue solo un lugar de descanso. Fue también un pequeño centro logístico. Tenía cuadras, espacio para autobuses, posada y un bar con mesas de madera donde se servían comidas. Allí coincidían viajeros, maleteros, comerciantes, transportistas y vecinos que acudían al centro para resolver gestiones.

De los coches de línea al bloque residencial

El entorno del parador reunía algunos nombres que forman parte de la memoria popular cacereña. Por allí pasaban compañías de transporte como Victoriano Caballero y Carrión, vinculadas a la ruta Montánchez-Cáceres; también Mirat, que hacía la zona norte; Auto Res; y otras empresas que conectaban la capital con los pueblos.

En la zona hubo talleres, churrerías, bares, carbonerías, almacenes, negocios de maquinaria agrícola y casas con una presencia urbana muy distinta a la actual. Cerca del parador estaban las cuadras, las cocheras, el Bar Aviación, el Bar El Globo, los almacenes Blázquez y otros establecimientos que dieron vida a un sector que entonces era una puerta de entrada a Cáceres.

Con el paso del tiempo, los coches de línea comenzaron a desplazarse hacia otros puntos, como Camino Llano y la plaza Mayor. El Parador del Carmen perdió centralidad y acabó desapareciendo. En su solar se levantó el bloque actual, una construcción de gran escala que transformó por completo la imagen de este punto de la ciudad.

Una manzana que resume el cambio de Cáceres

Hoy, el Edificio El Carmen conserva esa doble condición: es un bloque residencial y comercial plenamente integrado en el centro, pero también un lugar cargado de memoria. Sus bajos abiertos hablan del presente económico de Cáceres; sus locales cerrados, de los cambios del comercio urbano; y su origen, del tiempo en que la ciudad se organizaba en torno a paradores, posadas, cuadras y líneas de autobús.

En una misma manzana conviven el rastro del viejo Parador del Carmen, la actividad diaria de Ronda del Carmen, la vida administrativa y sanitaria de Doctor Marañón, los garajes, las oficinas, los apartamentos turísticos en proyecto y los locales en alquiler. Es, en cierto modo, una síntesis del centro cacereño: memoria, transformación y usos nuevos sobre un solar que durante décadas fue una de las principales puertas de entrada a la ciudad.