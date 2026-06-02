Una empresa de Cáceres con 145 trabajadores aprueba su primer plan de igualdad

Incalexa Instalaciones, empresa cacereña vinculada al sector de la eficiencia energética, las instalaciones industriales y la digitalización, ha aprobado su primer Plan de Igualdad tras un proceso de negociación en el que ha participado CCOO de Extremadura.

El acuerdo beneficiará a una plantilla de 145 personas trabajadoras, de las que 132 son hombres y 13 son mujeres, según los datos facilitados por el sindicato. Esa distribución refleja una presencia femenina cercana al 9%, una realidad habitual en actividades industriales y técnicas, donde la incorporación de mujeres sigue siendo uno de los principales retos laborales.

El plan tendrá una vigencia de cuatro años y, según CCOO, supone un avance en igualdad, conciliación y protección de derechos dentro de la empresa. Su desarrollo quedará sometido a un cronograma de seguimiento y evaluación para comprobar la aplicación de las medidas durante todo el periodo de vigencia.

Protocolo frente al acoso

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la aprobación de un procedimiento específico de prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. El objetivo, según el contenido del plan trasladado por CCOO, es garantizar un entorno laboral seguro, respetuoso y libre de discriminación.

Una visita del presidente provincial Miguel Ángel Morales a Incalexa. / El Periódco Extremadura

Este protocolo fija una vía interna para abordar posibles situaciones de acoso en la empresa y pretende reforzar la protección de las personas trabajadoras ante conductas que vulneren su dignidad o generen un clima laboral intimidatorio, ofensivo o discriminatorio.

Más medidas de conciliación

El acuerdo incorpora también mejoras en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, con derechos que, según el sindicato, van más allá de lo previsto en la normativa vigente.

Entre esas medidas se incluyen permisos para acompañar a consultas médicas a familiares y menores de edad. El plan contempla además garantías para la correcta aplicación del permiso por cuidado del lactante, teniendo en cuenta la jornada laboral de cada persona trabajadora.

Estas medidas buscan dar respuesta a situaciones cotidianas que afectan especialmente a la organización familiar y que, en muchas ocasiones, generan dificultades para compatibilizar la vida profesional con las responsabilidades de cuidados.

Protección ante la violencia de género

El Plan de Igualdad recoge igualmente medidas específicas de apoyo y protección para trabajadoras víctimas de violencia de género. En este apartado, el acuerdo incorpora un protocolo que, según CCOO, mejora las condiciones recogidas en la legislación actual.

Entre las medidas previstas figuran la posibilidad de reducción de jornada sin merma salarial, asistencia médica y social, así como fórmulas de adaptación de la prestación laboral mediante teletrabajo cuando la situación lo requiera.

Con estas garantías, el plan intenta facilitar que las trabajadoras afectadas puedan mantener su empleo y reorganizar su actividad laboral en condiciones de mayor seguridad y protección.

Revisión de las retribuciones

Otro de los compromisos incluidos en el acuerdo es la revisión de las retribuciones anuales para garantizar el cumplimiento del Real Decreto 902/2020, que regula la igualdad retributiva entre mujeres y hombres y las auditorías salariales.

CCOO sostiene que esta medida servirá para reforzar la transparencia y la equidad en las condiciones económicas de la plantilla. La revisión salarial se plantea como una herramienta para detectar posibles diferencias injustificadas y corregirlas si se producen.

Seguimiento durante cuatro años

El plan contará con un calendario de seguimiento y evaluación para supervisar el cumplimiento de las medidas aprobadas y analizar su evolución durante los cuatro años de vigencia.

En ese control participará la Federación de Industria de CCOO, que ha intervenido en la negociación como sindicato más representativo del sector. Su papel será clave para comprobar si los compromisos acordados se aplican de forma efectiva en una empresa extremeña de un ámbito estratégico como el de la energía, la industria y la digitalización.